Ora legale. Sembrano esserci rimaste poche certezze, sconvolti come siamo nel nostro quotidiano, eppure questo non cambia. Stanotte lancette avanti di un’ora.

Non è l’argomento del giorno, ma in altri tempi, ben più sereni avremmo discusso di come siamo poco avvezzi ai cambiamenti e del Parlamento Europeo che lo scorso anno ha sostenuto la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale con una risoluzione, lasciando però agli Stati membri dell’Unione il diritto di decidere se mantenere o meno il cambio di orario. Il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Quindi ce la teniamo.

E stanotte, alle 02.00 dovremo ricordarci ancora una volta di spostare le lancette avanti di un’ora. L’ora legale, che terminerà l’ultima domenica di ottobre, cioè il 25 ottobre.