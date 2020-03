La formula cambia, ma lo spirito e gli amici-esperti, no. Niente bar, caffè, cornetti e cappuccino, e nemmeno la carica irriverente di Andrea Palestra, ma da domani, 24 marzo, torna Giropagina – special edition.

Lo scopo? Farvi compagnia, come sempre e sentirci tutti più #viciniancheselontani.

Per farlo Andrea ha chiamato a raccolta gli esperti che ogni mattina lo hanno affiancato nel programma del “buongiorno” de laRedazione.eu.

La squadra la conoscete: Walter Porcelli, Elena Di Salvatore, Raffaella Cafaro, Laura Armenante e Luca Senatore, Stefano Baraniello e Antonio D’Amore.

Abbiamo chiesto la loro collaborazione per offrirvi spunti e consigli per affrontare questi giorni difficili e hanno risposto senza esitazione! Così da domani pomeriggio, alle ore 17.00, li potete rivedere sullla nostra pagina fb.

Ognuno nel proprio settore, ognuno con la propria esperienza e professionalità.

A dare il via, domani alle 17.00, sarà Stefano Baraniello e la consueta rubrica dedicata alla tecnologia. In effetti mai come in questo momento, smartphone e giga sono all’ordine del giorno. Insomma consigli da non perdere, ma soprattutto sorrisi da condividere.

Provare per credere! A domani! #staytuned #iorestoacasa