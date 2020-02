Topi al Genoino: studenti in Provincia. La scuola sarà riaperta lunedì

Dopo la manifestazione di protesta di ieri, questa mattina alcuni rappresentanti degli studenti del Liceo Genoino si sono recati presso la Provincia di Salerno.

La derattizzazione prevista per questi giorni si estenda anche al cortile della scuola, all’interno del quale è stata accertata la presenza di nidi di ratti e serpenti, e che sia presa in considerazione la loro richiesta urgente, già resa nota più volte all’ente, di prendere misure di precauzione nei confronti di un pino marittimo che affaccia su un’intera ala dell’istituto, in quanto la stabilità dell’albero è stata dichiarata precaria dal parere di un agronomo cavese.

Il responsabile in materia ha assicurato ai ragazzi che entrambi i problemi verranno affrontati e risolti prima di sabato 15 febbraio, così da permettere agli studenti di ritornare in totale sicurezza tra i banchi di scuola lunedì 17 febbraio.

Senatore: “La scuola sarà riaperta lunedì”

Intanto dall’Amministrazione comunale, attraverso le parole dell’assessore alla Manutenzionem, Nunzio Senatore, fanno sapere che “Saranno fatti i dovuti sopralluoghi ed interventi e la scuola sarà riaperta lunedì”.