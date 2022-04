Top Chef: épreuve mythique, la guerre des restos débouche sur une énorme sorpresa

Tout sourit à Arnaud Delvenne, dernier candidat belge à défendre nos couleurs dans cette treizième saison de Top Chef. Lundi soir, lo chef liégeois a remporté l’emblématique épreuve de La guerre des restas aux côtés de Mickaël et Wilfried, qui font rispettivament partie des brigades de Philippe Etchebest et Hélène Darroze. Ce que nos trois confronta ignoraient, par contre, au moment d’installer leurs couteaux dans les cuisines du Philo Saucisse – nom qu’ils ont donné à leur établissement – ​​​​c’est que, cette année, il y la recon plusna chefs à gagner. La produzione, qui voulait encore davantage marquer le coup, leur un annoncé que leur restaurant ouvrirait prochainement ses portes pour plusieurs semaines. Une première dans l’histoire de la competizione et un rêve qui se concrétise pour les trois partecipanti al prestigioso concorso di cucina!

Un ristorante d’eccezione

Arnaud Delvenne, qui vient d’ouvrir son établissement à Liegi, Nono pourra donc se targuer d’être l’heureux chef d’un deuxième établissement en région parisienne. Si vous êtes de passage dans la capitale française aux alentours du 19 avril (la date d’ouverture officielle n’a pas encore été communiquée), vous pourrez donc prochainement vous attabler dans le bistro carnivore de l’équipe de triomphanter . Arnaud, Mickaël et Wilfried avaient 48 heures pour redécorer de A à Z un antico karaoké. Avant de ranger définitivement les micros au placard, les trois accoliti ont poussé la chansonnette une dernière fois et entonné le refrain d’un classique de Disney, “Hakuna Matata”. Ce sont les paroles de la chanson du Roi Lion qui leur ont d’ailleurs ispirato al nome del ristorante, Philo Saucisse.

Quant au thème – celui de la saucisse – il tenait particulièrement à cœur à Mickaël qui a suggéré au trio d’imaginer un menu autour de la saucisse de l’entrée… au dessert. Saucisse d’agneau en entrée, la tradizionale salsa di purè rivisitata in piatto e boudin blanc à la fève tonka et aux pommes en dessert. Un choix risqué qui a déstabilisé mais égallement séduit le jury de Top Chef.

Pas de candidat éliminé

L’équipe concurrente, celle de Louise, Lucie et Pascal, qui n’a récolté que 6 voti contro 15 en faveur de l’équipe d’Arnaud, avait imaginé un restaurant, le MeriDio, autour de la cuisine méditerranéenne. L’Amarante, il resto végétal de Sébastien, Lilian et Thibaut, n’a, quant à lui, pas été sélectionné par la critica culinaria François-Régis Gaudry et n’a pas pu ouvrir.