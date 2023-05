Tokyo punta sull’opera italiana per la stagione 2023/2024 – News

Il Maestro Kazushi Ōno, direttore del New National Theatre di Tokyo (aperto nel 1997) ha annunciato il programma della sua nuova stagione operistica rivolta in particolare all’Europa e all’Italia:

Le esibizioni di Kasushi Ohno testimoniano il gusto per l’Europa, dove divenne in particolare direttore musicale de La Monnaie e direttore permanente dell’Opéra de Lyon. Ne risente la selezione di opere, distribuzioni e coproduzioni, con la casa che dà particolare risalto ai migliori talenti europei e soprattutto italiani, con opere seminali (e monumentali) per tutta la stagione, fornendo una panoramica di linguaggi e stili.

La nuova Opera Nazionale di Tokyo renderà innanzitutto omaggio a Puccini, in occasione del centenario della sua morte nel 2024, aprendo la sua stagione 2023-2024 con un dittico diretto da Jun Akuni e diretto da Ryusuke Numajiri. Suor Angelica (un’opera relativamente sconosciuta del compositore italiano, con Chiara Isoton nel ruolo del titolo e Mariana Pizzolatto come la principessa) e Bambino e mantra Scritto da Ravel (Chloe Bright come la bambina e Junko Saito come sua madre: la casa di solito affida i primi ruoli ad artisti internazionali e i ruoli secondari ai suoi cantanti nazionali).

La stagione continua Simone Boccanegra Diretto dal regista Kasushi Ono e diretto da Pierre Audi in una coproduzione internazionale con Verdi, la Finnish National Opera e il Teatro Real di Madrid. La produzione vedrà protagonisti Roberto Frontali nel ruolo del protagonista, Irina Lungu nei panni di Amelia, Riccardo Chanellato nei panni di Jacopo Fiesco, Luciano Conci nei panni di Gabriel Adorno e Simone Alberghini nei panni di Paolo Albiani, con Shingo Sudo nei panni di Pietro. Casa e l’Orchestra Filarmonica di Tokyo.

E se l’opera italiana è in cartellone, si aggiunge alla ricchezza del set e permette all’elenco di apertura di passare dalla tristezza alla gioia. Sarà così Don Pasquale de Donizetti sous la baguette de Renato Balsadonna et dans la mise en scène de Stefano Vizioli, con Michael Bertucci in Don Pasquale, Hayato Kami in Malatesta, Juan Francisco Cadel in Ernesto e Lavinia Bini in Norina.

La stagione continua con un riavvio Pipistrello Johann Strauss II, Heinz Zetnik, Jonathan McGovern nei panni di Gabriel von Eisenstein, Eleonore Marquardt nei panni di Rosalinde, Henry Waddington nei panni di Franz, Tamara Kura nei panni del principe Arlovskya, Tatsuno Ito, Alfred, Thomas Taskel in un palcoscenico diretto da Patrick Hahn. e Kerstin Avemo in Adele.

Il talento russo può essere rappresentato da uno dei suoi indiscutibili capolavori supremi: Eugenio Onegin di Tchaikovsky, diretto da Valentin Yuryubin e diretto da Dmitry Bertman, con Ekaterina Chiurina nei panni di Tatiana, Yuri Yurchuk nel ruolo del protagonista, Viktor Antipenko nei panni di Lensky, Anna Koryechova nei panni di Olga, Alexander Simbaluk nei panni del principe Kremin, Akiko Lokeri e Yuka Hashizume nei panni di Filipyevna.

La New Tokyo Opera riprende la produzione di successo dalla stagione 2010-2011. Tristano e Isotta di Wagner. Reindirizzato da Kasushi Ono e diretto da David McVicar, la produzione è interpretata da Torsten Kerl ed Eva-Maria Westbroek nei ruoli principali, Wilhelm Swinghammer nei panni di King Mark, Egils Silins nei panni di Kurvenal, Naoyuki Akitani nei panni di Melet e Mihoko Fujimura nei panni di Franken.

Segue il curriculum Traviata Verdi è interpretato da Vincent Bouzard e Francesco Lancelotta in Baton, Eri Nakamura come Violetta, Riccardo della Ciuca come Alfredo e Giorgio Germont rispettivamente.

La lingua italiana nell’opera risuona anche sotto la penna del famoso compositore tedesco Mozart Quindi fai tutto Diretto da Norichika Iimori e messo in scena nel 2011 da Damiano Michieletto. Serena Gambaroni come Fiordilighi, Daniela Bini come Dorabella, Kane Kushima come Despina, Joel Brito come Ferrando, Mattia Olivieri come Guglielmo e Filippo Moraes come Don Alfonso.

Infine, la stagione lirica si chiude con un altro alto e grande classico dell’opera italiana: Tosca Puccini diretto da Antonello Madau-Diaz, diretto da Maurizio Benini, con Joyce El-Khoury nel ruolo del protagonista, Theodore Illingai nei panni di Cavaradossi e Nicolas Laquilava nei panni di Scorpia.

Naturalmente, il New National Theatre di Tokyo offre un’intera stagione artistica con teatro (da Shakespeare e Kieslowski in giapponese) e balletto: Don Chisciotte Coreografia di Marius Petipa Il fantasmaGalata in una casa, Lo Schiaccianoci Bar Wayne Eagle, I racconti di Hoffmann (con musiche di Offenbach) versione balletto di Peter Darrell, Aladino Sir David Bintley e infine “Ninja” di Kaiji Moriyama.