Tirreno-Adriatico – Tappa 5: Roglic vince a Sassoseto e conquista la maglia di leader

A causa delle condizioni meteorologiche, la quinta tappa doveva essere pianificata al termine. Se Caruso pensa di aver vinto partendo dall’ultima difficoltà, alla fine è Roglic che è rimasto nell’ombra per tutta la salita uscendo a meno di 100 metri dalla fine e vincendo. Lo sloveno raddoppia e si prende la maglia di leader.

Mentre la quinta tappa doveva essere di 218 km, alla fine è stata accorciata a causa delle condizioni meteorologiche. L’organizzazione ha deciso di scavalcare il traguardo. La lunghezza totale della tappa è di 165,6 km e l’ultima salita di 10,8 km con una pendenza media del 7,3% sarà il verdetto venerdì pomeriggio.

E fin dall’inizio, sei e poi sette corridori erano in testa, vale a dire Antonio Perez (cortesia), Eric Pietro (cometa AEOLO), Simone Guglielmi (Arcaea samsik), Cicogna Floriana (DSM), Zdenek Stybar (Jaico Ela) et al Quinn Simmons (Trek – Segafredo). Hanno aderito Davide Ballerini (Sodal – mossa veloce).

Il divario aumenta leggermente e si assesta in meno di tre minuti. Mancano 74 km al traguardo e la Bora è fuori classifica Leonardo Camna Chi giovedì sera ha indossato la maglia azzurra di leader della classifica generale inizia a deliberare. Il vento c’è e il distacco con la rottura è di poco superiore ai due minuti.

Dopo Bora, Ineos si è posizionato in testa al gruppo e il divario è svanito. Mancano solo 35 secondi a 42 km dalla fine e nel gruppo in fuga sono rimasti solo quattro corridori (Anthony Perez, Davide Ballerini, Simone Guglielmi, Florian Stork). Alla fine è stato catturato a 30 km dal traguardo.

Fai spazio all’apparizione di Gualdo, che vede dall’art lascialo. Il gruppo inghiotte i chilometri e raggiunge la difficoltà finale della giornata, con una lunghezza di 10,8 km. I favoriti si stanno mettendo in moto e accelerano con 5,7 chilometri, ma è così Caruso (Bahrain) Chi è il primo a provare.

In fondo tutto è sotto il controllo di Roglic. Nell’ultimo chilometro tutto esplode e Caruso si unisce. La tappa si gioca in volata ed è Roglic a vincere l’anteriore Sarà et al Tao Geoghegan Hart. Lo sloveno raddoppia e si prende la maglia di leader. Ha 4 secondi dentro vietare e 12 fuori Almeida.