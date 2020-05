Tir su via Nazionale a Nocera Superiore e palazzi che tremano. Scatta l’ennesima protesta dei residenti.

Il problema del passaggio dei tir su via Nazionale a Nocera Superiore ha causato l’esasperazione di tanti cittadini. Dal confine con Nocera Inferiore fino a Camerelle, la protesta è unanime.

I palazzi tremano letteralmente e i cittadini temono dunque per la stabilità delle strutture, messa alla prova dal continuo transito dei mezzi pesanti.

Questa mattina agenti della Polizia Locale e Vigili del Fuoco hanno fatto visita ai palazzi prospicienti la Statale 18. Non è occorso molto tempo per riscontrare le forti vibrazioni causate dal passaggio dei camion sulla principale arteria cittadina.

Sui social la protesta si è amplificata e i cittadini hanno preso di mira l’amministrazione comunale. Fanno riferimento a una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, riferita a un contenzioso portato avanti da alcune famiglie che abitano su via Nazionale.

I cittadini si dono quindi detti pronti a percorrere tutte le strade possibili, per vedere accolte le proprie rimostranze.

Dal canto suo, nella giornata di oggi il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha scritto al Prefetto di Salerno. L’ennesimo appello per mettere in sicurezza gli argini del torrente Cavaiola, che scorre parallelamente proprio a via Nazionale.