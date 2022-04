Sei un fan della mitica Citroen Tipo H, ma il tuo modulo preferito per l’utilità moderna? Turbo la soluzione per versarvi, la Type H revu e la salsa corrigé la salsa Caselani. Tutti i carrossier italiani proponete fameux quattro angoli su base Jumper contemporain. Amiamo tutti i migliori, soprattutto a Milano, per l’assistenza in questa rinascita dei droni.

Le Citroën Type H è il primo franchise automobilistico patriottico. Prodotti nel 1948 à 1981 con oltre 500 000 esemplari, i famosi foursons conservano encore aujourd un’anormale quota di popolarità. A quel punto il più vicino pas rare de le voir si trasforma in un food truck.

Il quo ispirato da Fabrizio Caselani, imprenditore italiano con la passione per il cedro.

Fabrizio: Questo è il mio miglior percorso stradale durante il viaggio su strada in Francia tra la Loira e Marsiglia con il numero più alto di tipo H. Je Voulais è un camper più moderno che dice javis depuis plusiews annies. Jai donc commencé v travailler, da board en voulant changer motor et linsscien ma l’après jai choisi de partir sur un vichikule moderne et modificatore unique carrosserie. In effetti, puoi scaricare javasis realism come prototipo di camper per moi… il a beoucoup plu, citroën avec qui ji commencé à discuter, avant de le commercializer. ⁇

Un vai travail pour Fabrizio e sa trentaine d’Employs qui trasforma le tre utility più ricercate Citroën Jumpy & Jumper, in Type H nio-rutro.

Fabrizio: All’interno di questo inutile, après on fabrique des panneaux en fibres de verre quon adapte et quon colle sur la carrosserie. Seule la partie avant est refit de A à Z. ⁇

Simone: Fabrizio, voici donc un exemplaire fini et peut voir que vous avez russi à conservar l’ADN et designo module origin ⁇

⁇ Oui, jespire avoir capture l’me de ce modello iconico. In Lance assemblare le nostre proprie canzoni à Conservator i propri versi come nell’online, sulle pagine, e nel 30° anniversario dei vostri Chromes. ⁇

In totale, il modulo di controllo richiede 360 ​​ore di viaggio. Questa è la cosa più lunga, più importante, e Caselani apporte unin particulier aux dettagli. De lintigration des panneaux, pe la pinture et jusqu’au chrome sur le logo.

Simone: Et Citroen il tuo laisse sfruttatore o contrassegno con i galloni? ⁇

Fabrizio: Oui, su un’unica licenza di sfruttamento per utilizzare il marchio. Ma da un lato, Citroën rispetta questioni rispettose come la garanzia di tutti i nuovi veicoli. ⁇

Minivan, camper, four-way e food truck qui 70% des ventes, Caselani travaille su tutte le versioni di Jumpy e Jumper. Permessi aux client davoir a tr larges large choix de vhicules.

In 4 anni, il carrossier italiano produce 300 esemplari di tutti i diversi Tipo H. Un jolly fa schifo quiz siexport part part in monde e notamment in Francia, son march principal. Dailors, comptz 6 mois dattente si jamais vouliez vous en offrir un!

Rouler in un tipo H s vibrazioni caratteristiche, sodor d’essence et dhuile, e sans avore moteur qui chauffele jambes, fait assez bizarre je dois dire.

Ma il civelan di Caselani, il retrò è il modem più moderno di Jumpy e Jumper. Nel quiz Dommage sono l’aucune modification à lintierieur, hormis cette placche, aurait mira a planche peu un stylus mais aa aurait fait esplosione le prix du kit.

Caselani ne touche pas non plus aux motors et au chassis. Questi sono solo alcuni degli shareware per la definizione degli obiettivi che puoi utilizzare per ottenere il massimo dalle tue specialità o specialità alimentari.

Quimporte, il risultato finale finale è un gran numero di ruggine. Ecco una citazione su chi vivrà e chi trasmetterà il suo passaggio. Dimostra che ti innamori del tipo H, antico o nuovo, questo tocca la mitica!