‘Tipi di insetti’, ‘Old Man’: Bubba e James che scavano un’ascia | Le persone

L’elenco dei nemici di Boba continua a crescere. altro? James e sua moglie Dimdim. Su Twitter, il rapper ha criticato quest’ultima per aver costretto il marito a spostare i product placement. Lunedì sera, ha poi pubblicato un video che descrive il suo nuovo avversario come “insetti”.



Non hai accesso a questo contenuto Questo contenuto include cookie relativi ai social network e ad altre piattaforme di terze parti. Non potrai accedervi finché non disabiliti i cookie. Accetta i cookie dei social network per poter accedere a questo articolo.

Stanco di questi attacchi una tantum, Gims ha finalmente risposto in dettaglio in una storia di Instagram. “Avevi questa risposta da cinque anni. Ecco, te la do”, ha esordito prima di prendere in giro l’annullamento della visita di Boba a un festival a Nîmes il 16 luglio. “Sei fuori, non sta succedendo niente. La tua festa, problemi logistici? Vuoi farci ingoiare le cose, ma basta, non c’è logistica! In effetti, nessun essere umano è venuto al tuo concerto”.

Poi il rapper ha parlato dell’ultima registrazione di Bubba: “Ho fatto trapelare l’album, ho condiviso i link, anche se avevo una settimana in più di te e il mio album vende meglio di qui. Decidi che sono più forte di te in tutti i punti”. E il vecchio Stade de France, sappiamo come farai. Sappiamo chi ha investito, e sappiamo che sono stati stanziati tra i 500mila e un milione di euro per l’acquisto di posti che verranno solo ridistribuiti”, ha proseguito riferendosi al concerto in programma il prossimo 3 settembre nella capitale francese. READ Joe di déjà vu per Tehiora e Sam, eliminazione improvvisa e contraccolpo

James ha anche criticato Bubba per aver attaccato “solo i deboli” attaccando influencer, inclusa sua moglie, sui social network. “Donne, bambini, persone innocenti. Tu molesti i poveri ogni giorno”. Poi ha lanciato una lunga serie di insulti di ogni genere: “Sei un imbroglione”, “Sei una vittima”, “Sei un maniaco, un bandito, un piccolo giocatore”, “Sei un vecchio”, “Sei non spaventare nessuno, vieni da Disneyland, sei uno sciocco pagliaccio”. Una dichiarazione di guerra a cui Bubba non mancherà di rispondere.

Leggi anche