Tifosi della Cavese consegnano nuove apparecchiature all’ospedale

Tifosi della Cavese al fianco dell’ospedale di Cava de’ Tirreni. Oggi la consegna delle apparecchiature acquistate con la raccolta online.

Tifosi della Cavese in prima linea per il nosocomio di Cava de’ Tirreni. Questo pomeriggio una delegazione di tifosi e della squadra ha consegnato tutto quanto acquistato con i 16mila euro raccolti durante il lockdown.

Una donazione importante, che comprende sei monitor multiparametrici completi di carrello, due saturimetri a dito, un ventilatore polmonare e vari dispositivi di protezione individuale.

Alla raccolta si sono unite anche le aziende Bolva – main sponsor della Cavese – e TechMade. Hanno donato rispettivamente 50 tv da installare nelle camere dell’ospedale e le staffe di supporto.

Insieme ai tifosi, oggi pomeriggio all’ospedale erano presenti, tra gli altri, anche il presidente Massimiliano Santoriello, il capitano Claudio De Rosa e il suo “vice” Ciccio Favasuli. La raccolta è stata ulteriormente impreziosita con 50 tv da installare nelle camere dell’ospedale e altrettante staffe, donate rispettivamente da dalle aziende Bolva e TechMade.

Un pomeriggio di festa, dunque, per l’ennesima iniziativa solidale della tifoseria biancoblu. Il 30 marzo scorso Armando Accarino aveva attivato la raccolta sulla piattaforma GoFundMe e l’iniziativa ha subito riscosso successo.

Dopo appena 11 giorni il counter del sito aveva superato quota 15mila euro. Una cifra che ha quindi permesso di acquistare importanti apparecchiatura per il Santa Maria dell’Olmo. Gli ultrà, in passato, erano anche scesi in piazza per scongiurare il paventato smembramento della struttura.