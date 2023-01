‘This Ain’t Rocket Science’ Fred Courant è irriconoscibile: l’ex ragazzo di Jimmy è cambiato da quando viveva a Reunion Island (VIDEO)

Per 20 anni, Fred Courant e i collaboratori Sabine Quindo e Jimmy Gourmaud hanno animato il tardo pomeriggio di France 3 e RTBF con questo programma educativo che ha entusiasmato un’intera generazione di giovani spettatori. Era Quotidien de la Réunion che segue il giornalista francese che ora vive sull’isola nell’Oceano Indiano con moglie e figli. Capelli lunghi e disordinati, barba bianca, camicia stropicciata e fazzoletto al collo, l’ex zaino in spalla Questa non è scienza missilistica Si trasforma con il suo look avventuroso.

Se il suo aspetto fisico era cambiato, il suo modo di parlare da studioso non era affatto invecchiato. “Oggi la scienza è onnipresente nella nostra vita quotidiana”.ricorda il giornalista 62enne V.I Giornale della Riunione. “Dobbiamo sviluppare la cultura scientifica e dire a tutti, ai più giovani, accessibileE Chiunque può fare scienzaE ‘Non avere paura’. La scienza è onnipresente nella nostra vita quotidiana. A Reunion, siamo proprio nel mezzo: geoscienze, nascita e vita dei vulcani, biodiversità, ecologia e rischi naturali”.

Durante questa videointervista, Farid ha anche parlato dell’impatto di “It’s Not Rocket Science” sulla sua vita. “Ci sono persone che mi ringraziano perché hanno scoperto molte cose in questo programma. Alcuni mi dicono che è stato grazie al nostro lavoro che hanno deciso di intraprendere una carriera nella ricerca o nell’insegnamento. È fantastico. Dico loro che Ho solo fatto il mio lavoro. Abbiamo lavorato molto per questo. Ma il risultato piace”.