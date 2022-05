Thibaut Courtois è radioso dopo Real Madrid-Manchester City: “Non riesco a spiegarlo, è incredibile”

Thibaut Courtois Ancora una volta sarà decisivo per il Real Madrid mercoledì sera contribuendo alla sua reazione globale Alla strepitosa qualificazione del Real Madrid alla finale di Champions League. I suoi molteplici scambi contro gli attaccanti del Manchester City hanno effettivamente permesso agli spagnoli di rimanere in gioco fino alla fine e di iniziare la loro rimonta in una pazza fine della partita.

“È ancora più pazzesco (della qualificazione contro Paris Saint-Germain e Chelsea) perché è durato fino all’ultimo minuto, fino al 90° e al 92° minuto… Penso che anche sull’1-0 non fossimo in buona forma fino all’89° minuto, ” Courtois su Canal + microfono.

“Hanno altre due possibilità, una Ferland (Mandy) Salva sulla linea, l’altro salva con il piede. E all’improvviso, succede un pareggio e vediamo che hanno paura. Non riesco a spiegarlo, è incredibile. Quando il punteggio è 1-1 e l’arbitro aggiunge sei minuti, sai che tutto è possibile. Nei tempi supplementari, sapevamo di essere migliori di loro e di avere lo slancio. Tutti hanno fatto del loro meglio e sapevamo di poter vincere questa partita. È incredibile. Infatti, essendo il campione di Spagna con il Real Madrid sabato e ora, viviamo questo… ecco perché siamo calciatori. Sogniamo club così per vivere momenti come questo.“