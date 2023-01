The Voice Stagione 12: nuove regole, nuovi allenatori, ecco cosa cambierà… con la novità mondiale!

Era già stato annunciato qualche settimana fa che la panchina degli allenatori per questa 12a stagione ha avuto un restyling. Marc Lavoine e Florent Paine non sono più in gioco. Viani e Amal Bent, allenatori della stagione precedente, saranno affiancati da Zazi, allenatore simbolo del Il suono è il miglior suono Chi tornerà, e Big Flo e Ollie, i rapper che si sono già sistemati sulla poltrona rossa per la sesta stagione di La voce del Belgio. Come durante la loro partecipazione alla versione belga del telefono, i fratelli Toulouse si sistemeranno in una doppia poltrona, una prima in Francia.

Super trainer per il combattimento incrociato

Come l’anno scorso, un nuovo allenatore entrerà a far parte della giuria nel corso della stagione. A differenza dell’allenatore a sorpresa della stagione 11, Nolwenn Leroy, quest’ultimo interverrà solo durante le battaglie crossover. la sua missione? Aiuta il pubblico in studio a scegliere prima dei grandi spettacoli dal vivo.

Florent Bagni indosserà questo nuovo cappello? Evocando l’assenza del cantante durante la conferenza stampa, che si è svolta questo martedì presso gli studi Lendit di Plaine Saint-Denis vicino a Parigi, Nikos Aliagas ha indicato in ogni caso che il capo allenatore di Il suono è il miglior suono che attualmente sta combattendo contro il cancro ai polmoni Potrebbe apparire solo nello spettacolo. “Lui è nei nostri cuori. Abbiamo notizie regolarmente. ottiene la sua stradadice il padrone di casa. Speriamo di rivederlo molto presto nello show, in un modo o nell’altro”.

prima mondiale

Per stupire ulteriormente e ravvivare la stagione, il Super Block ora può essere utilizzato durante le audizioni alla cieca. Durante il debriefing, l’allenatore può usarlo per bloccare uno dei suoi compagni la cui sedia girerà immediatamente. “prima mondiale” Chi è il “Curioso di altri produttori il suono Nel mondo che vogliono vedere le foto a tuttiPascal Joix, vicedirettore dei programmi responsabile dell’intrattenimento presso ITV Studios France, sottolinea puremedia.

I formatori sono in totale immersione

Un leggero cambiamento può essere visto anche nel livello delle battaglie. Per vivere più intensamente il momento, accanto alla pedana verrà installata una poltrona in modo che ogni allenatore possa vivere questa tappa insieme ai suoi talenti. A loro volta, Big Flo, Oli, Vianney, Amel Bent e Zazie si faranno da parte per essere più vicini al loro pony.