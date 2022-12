The Libertine Club, SMS, Hotel, …: ecco gli elementi dell’indagine sullo stupro di Gerald Darmanin

Ecco i dettagli dell’accusa di stupro nei confronti del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin, che a luglio ha beneficiato del suo licenziamento, che ha impugnato martedì in appello, secondo elementi investigativi ottenuti da AFP.

sera 2009

Nel marzo 2009, Sophie Patterson-Spatz, 37 anni, si è rivolta al People’s Movement Union (di cui da allora è diventata LR) di cui è membro, cercando supporto per rivedere una condanna del 2005 per ricatto e telefonate malevole con un ex compagno.

Promise Gerald Darmanin, 26 anni, responsabile degli affari legali “sapere”. Cenarono insieme qualche giorno dopo e poi andarono al Club Libertine parigino.candelePoi in un hotel dove hanno una relazione sessuale.

Dopo questa sera, Gerald Darmanin ha insistito per rivedere la signora Patterson Spatz chiedendo urgentemente una copia di una “lettera” a sostegno della sua mozione per la revisione della sua condanna.

Nascondi i fatti

Una volta ricevuta la risposta della Cancelleria nel 2010, gli scambi sono praticamente cessati. L’attore afferma cheHo nascosto i fattiNegli anni successivi, dopo la querela e battaglia processuale “non sapevo fosse stata violentata”.

La signora Patterson SpatzEsplode” Quando Gerald Darmanin ha assunto la carica di ministro nel 2017. Poi ha sporto denuncia per “stupro”. Ha rivelato lui stesso l’accusa alla radio il 15 gennaio 2018. L’accusa ha chiuso le indagini due volte, prima perché la sig.ra Patterson Spatz non ha risposto alla citazione, e poi perché si è ritenuto che la sua disapprovazione non fosse stata provata.

Nel 2018 ha chiesto la nomina di un giudice istruttore.

Un primo giudice si rifiuta di riprendere le indagini, ritenendo sufficiente l’istruttoria. Fu contraddetta dalla Corte d’Appello di Parigi dopo due anni di battaglia processuale. Un nuovo giudice, nominato a metà del 2020, ha archiviato il caso lo scorso luglio, ritenendo che la signora Patterson Spatz “Ha deliberatamente scelto di avere una relazione sessuale con il signor Darmanin per il nuovo processo del suo procedimento penale”. La decisione di licenziamento sarà impugnata in appello martedì.

Cosa dice il denunciante?

Per rivedere la sua condanna del 2005, che “le ha rovinato la vita”, la signora Patterson Spatz ha contattato diverse persone, tra cui l’Unione delle forze popolari, dove ha incontrato il signor Darmanin. Secondo lei, il prescelto poi la invita al ristorante e lei accetta di perorare la sua causa. Durante la cena prometteva di aiutarlo, e poi “prendeva la sua mano”, aggiungendo: “Anche a me, devi aiutarmi”.

Dice che poi si è sentita “tenuta in ostaggio” e “costretta” a seguirlo al Libertine Club, e poi in un hotel.

Quando si allontana per mezz’ora per acquistare prodotti di bellezza su sua richiesta, non andartene. “Non mi sono mai trovato in questa situazione. È finita. Non sono riuscito ad andare avanti e andarmene”, dice Patterson Spatz durante la situazione di stallo di marzo 2021. Gerald Darmanin “Ho capito in ogni fase che non lo volevo.” Il suo ex marito e il suo migliore amico hanno testimoniato che lei avrebbe subito chiarito loro che si sentiva “obbligata” ad avere il rapporto sessuale.

Uno scambio di documenti chiave La signora Patterson Spatz scrisse a Gerald Darman in questa breve lettera nove mesi dopo i fatti: “Per offendere la propria posizione. Da parte mia, devi essere uno sporco pazzo (…). Quando conosci lo sforzo che fa ci ho messo a fare sesso con te.” per occuparmi della mia cartella.” “Hai ragione, forse sono un idiota. Come faccio a perdonare me stesso? “lui risponde.

“Mi hanno inviato le lettere” relative alla revisione, afferma la signora Patterson Spatz, che in precedenza aveva denunciato i fatti davanti all’UMP.

Cosa dice Gerald Darmanin

Durante l’incontro del marzo 2021, il signor Darmanin ha confermato che è stata la signora Patterson Spatz a “proporlo” a cena, cosa che lo ha “emozionato”. Tra il 2018 e il 2021, ha dato tre diverse spiegazioni al suo famoso sms in cui ammetteva che «potrebbe essere stato uno sporco trucco»: «Mi ha spiegato che ha tradito suo marito», si giustifica prima. Poi ha detto: “Sto parlando di barare alla mia fidanzata”. Poi durante il confronto nel 2021, a causa del fatto che non ha “inviato in tempo reale” il messaggio richiesto.

Altra possibile incongruenza, il sig. Darmanin afferma di aver chiesto un appuntamento in Cancelleria, fino ad uno “studio serio” del fascicolo del querelante, ma ha chiarito che non si trattava di “un’intrusione”. Alla situazione di stallo, gli avvocati della signora Patterson Spatz hanno chiesto al ministro: “Hai fatto sesso con donne per le quali avresti potuto intervenire?” Lui ha risposto: “Sì, soprattutto con la mia attuale moglie”. “Devi ancora misurare perché sei stato accusato ingiustamente”, ha detto a luglio, “che dovresti spiegare ai tuoi genitori cosa è successo perché, è vero, ho avuto la mia vita da giovane”.

Il signor Darmanin è stato anche preso di mira da un’indagine per “abuso di vulnerabilità”, che è stata chiusa senza ulteriori azioni nel 2018. Un residente di Torcoing (Nord) ha accusato l’ex sindaco di aver chiesto favori sessuali per restare.