Il The Green Hub di Cava de’ Tirreni offre l’opportunità a 18 giovani talenti di vivere un’esperienza di lavoro retribuita, della durata di 3 mesi, presso alcune delle eccellenze dell’imprenditoria regionale selezionate da Confindustria Salerno, Marte Srl e Ance Aies Salerno.

Un’opportunità concreta di inserimento per quei giovani che si sono distinti nell’ambito di un percorso di alta formazione e di accelerazione di impresa iniziato ad inizio 2019, e che oggi offre loro l’opportunità di misurarsi concretamente in contesti aziendali altamente competitivi e innovativi, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente le proprie competenze e di affermarsi sul piano lavorativo.

“Questi 3 mesi di lavoro – afferma il consigliere comunale con delega all’innovazione Eugenio Canora – devono essere vissuti dai giovani come una straordinaria occasione per mettere in mostra i loro talenti e capacità apportando valore ad alcune delle migliori aziende che creano i presupposti per l’innovazione e il progresso in regione Campania. Ma questa è solo una delle politiche orientate al lavoro che abbiamo attuato sul territorio e in particolare attraverso centri come il The Green Hub, dove si stanno formando nuove startup create da giovani del territorio, le quali contribuiranno allo sviluppo economico, in ottica sostenibile, della nostra città”.

L’iniziativa ricade nell’ambito del progetto “Green Generation Hub”, finanziato dalla Regione Campania con fondi europei e che circa un anno fa ha dato slancio all’apertura del The Green Hub, il polo di innovazione, formazione e incubazione di startup inaugurato nella frazione di San Pietro in Via Consalvo.

Per sancire l’inizio di questa importante fase di progetto è stato organizzato un incontro operativo per mercoledì 5 febbraio alle 14.30 a Palazzo di Città.

Prevista la partecipazione del Sindaco Vincenzo Servalli, dell’Assessore all’Ambiente Nunzio Senatore, del consigliere Eugenio Canora, del RUP di progetto Maria Rosaria Gazzillo, lo staff del The Green Hub, i 6 tutor che seguiranno i giovani e, infine, i partner di progetto coinvolti nell’iniziativa.