“The Dancer”: il programma dell’evento RTBF ha vinto la sua scommessa? Lacrime di Sara da Padova!

Larghezza stesso Sopra le medie 4+ dalla stagione 10 di il suono (23,7% di quota di mercato e 279.324 spettatori) e giovani adulti (24,9% di quota di mercato)!

A questo si aggiungono 7.210 visualizzazioni su Avio, di cui 4.152 visitatori unici. E sui social anche i payout sono stati consistenti, con 159.634 video visti su Instagram, 3.552 visualizzazioni su TikTok e 6.271 like su Facebook.

La scommessa era azzardata perché anche se il ballo è la seconda attività più praticata in Belgio dopo il calcio, in televisione non è necessariamente sinonimo di successo di pubblico. certamente, Balla con le stelle Ho iniziato su TF1 per anni ma il software non può essere paragonato affatto. Nel caso ballerino, Non sono le stelle che imparano a ballare, sono i ballerini che vengono a dimostrare il loro talento. La dinamica è molto diversa.

RTBF non ha lesinato sui mezzi

Una scommessa rischiosa, anche in termini di mezzi utilizzati ballerino. Molto semplicemente, è, come ha affermato RTBF nel suo comunicato stampa, la più grande competizione di danza mai organizzata in Belgio. Si svolge anche nello studio più grande a nostra disposizione: 1.400 metri quadrati. Il tutto è completato da uno specchio unidirezionale che nasconde una platea di 650 persone.

Quando chiamato, RTBF è soddisfatto di questa performance, che fa ben sperare per il resto del programma.

Prossimo incontro per conoscere gli altri candidati: martedì 17 gennaio alle 20:20, sempre a La Une.

Larms Sarah de Padova (Video)

Il primo numero in cui sono già scese lacrime (di passione): guardate la conduttrice dello show, Sarah de Padua, e anche gli allenatori Uriel ZolaE Laureen Dcibel e Agustin Galliana si sono commossi fino alle lacrime dopo la performance di Sabrina…