TGA 2022: Diablo IV ufficializza la sua data di uscita con una scena tra Paradiso e Inferno e le sue build dettagliate

Il I Giochi Awards 2022 Non avremo più sorprese in serbo se i leak continuano. Infatti, prima della festa che si svolgerà nella notte dal giovedì al venerdì, lo è Microsoft Store che ancora una volta ha rivelato suo malgrado informazioni su una partita che un gran numero di giocatori si aspettava, Diavolo IV. Il penetrazione obliqua Da Bufera di neve Atteso su PC, PS4 e Xbox One, ma anche su PS5 e Xbox Series X | S da allora Conferenza Xbox lo scorso giugno che ha rivelato negromantequindi dovrebbe uscire il prossimo anno se tutto va bene e sappiamo già la data esatta.

secondo Lumia si aggiornautilizzato per cancellare le informazioni relative a Microsoft, lo indica il negozio online dell’editore Diablo IV uscirà il 5 giugno 2023 alle 23:00.In poche ore a seconda del paese non sorprenderti, è disponibile il 6 lo studio è abituato a rilasciare i propri prodotti ogni martedì. Tutti i titoli visualizzati durante l’evento Xbox Dovuto entro i prossimi 12 mesi, va bene.

Pesa anche circa 80 GBNon c’è da stupirsi di una produzione di questo calibro. Si diceva anche che il divieto del gioco sarebbe stato revocato prima Premi di giocolà dove Bufera di neve Devi fare una dichiarazione ufficiale, Il dispettoso Essere in rete come puoi vedere di seguito, con #lilithecoming.





Aggiornamento (07/12/22) : Lilit Il talk si svolgerà giovedì 8 dicembre alle 18:00.doveLumia si aggiorna Ha affermato che i preordini per il gioco inizieranno il 9 dicembre alle 5:00, dopo Premi di gioco Così.





Aggiornamento (08/12/22) kisa: Alla fine era solo una domandaConcorso. ci vediamo stasera.

Aggiornamento (12/11/22) : Puoi trovare tutti i dettagli che sono stati rivelati durante Premi di gioco Di seguito, con i crediti della data di uscita e le diverse versioni.

Dopo un’impressionante esibizione sul palco del cantante Halseychi ha spiegato Lilitun pezzo lontano dall’atmosfera prevista DiavoloE il Data di uscita 6 giugno 2023 Quindi finalmente è diventato ufficialeUna scena che ci fa precipitare nell’infernoArcangelo Inario Solo la sfida Lilit. L’editore ha anche condiviso diverse nuove immagini, da scoprire nella pagina successiva.

“Con Diablo IV, siamo particolarmente entusiasti di aprire ancora una volta le porte a Sanctuary, questa volta più spietati che mai”, ha dichiarato Rod Fergusson, General Manager, Diablo Franchise. ” L’oscurità del primo gioco si mescolerà con il potenziale di progressione del secondo e l’intenso combattimento di Diablo III. Il tutto sarà impreziosito da un enorme stadio brulicante di vita che continuerà ad espandersi negli anni. I giocatori dovranno prendere decisioni importanti e dovranno combattere creature terrificanti, esplorare dungeon, ottenere oggetti leggendari e scoprire cosa significa per Sanctuary il ritorno di Lilith, la Divina Madre. » Il demone Lilith e l’angelo Enarius volevano sfuggire all’eterna lotta tra paradiso e inferno. Dalla loro unione nasce Sanctuaire. È andato, Diversi decenni dopo gli eventi di Diablo III: Reaper of Souls, eccoli di nuovo in guerra tra loroA capo di eserciti composti dai loro seguaci. Il Santuario è ancora una volta afflitto dalla ferocia di demoni infuriati e ci vorranno eroi ed eroine resistenti per respingere l’oscurità. I giocatori assumeranno il ruolo di uno di questi Cinque classi: sacerdote mutaforma, furbo ladro, strega elementale, potente barbaro o astuto negromante. Man mano che avanzi, l’esperienza di gioco può essere personalizzata in molti modi grazie agli alberi delle abilità e alle numerose sinergie tra incantesimi e abilità. per la prima volta, Il mondo di Diablo sarà un enorme mondo aperto. I giocatori incontreranno forze demoniache e incontreranno l’ambiente attraverso il santuario, dalle foreste innevate di Broken Peaks agli altopiani spazzati dal vento di Scosglen, alle paludi ammuffite di Hawezar e alle aride pianure di Kehjistan dove si trova la città centrale di Caldeum. . Situato. Un’avvincente storia epica, oltre 140 dungeon, molte missioni secondarie e un torrente di bottino Saranno i pilastri di un’avventura inedita e non lineare. Emergeranno potenti boss non di dungeon, che inviteranno i mazzi più esperti a collaborare per reclamare il loro bottino, e molte roccaforti attendono di essere liberate da eroici avventurieri. La già fantastica esperienza di gioco ARPG sarà raddoppiataContenuto di volume di alto livello, che contribuirà alla progressione dei personaggi con molte sfide. Terribili ondate infernali colpiranno regolarmente il Santuario, l’attività demoniaca si intensificherà, tutti i nuovi e terrificanti dungeon Nightmare metteranno alla prova i nostri eroi e le nostre eroine, il sistema di formboard consentirà ai personaggi di aumentare la loro forza, i Sussurri dei Morti assegneranno sicuramente ricompense leggendarie trofei e infine i campi dell’odio saranno teatro di fantastici scontri PvP.

Edizione standard (€ 69,99 su PC / € 79,99 su console) Include la Open Beta, la cavalcatura Lightbringer per Diablo IV, Wings of Inarius e Inarius Murloc Pet per Diablo III, la cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft, il set di cosmetici Oscurità alata d’ombra per Diablo Immortal.

Include la Open Beta, la cavalcatura Lightbringer per Diablo IV, Wings of Inarius e Inarius Murloc Pet per Diablo III, la cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft, il set di cosmetici Oscurità alata d’ombra per Diablo Immortal. Deluxe Edition (€ 89,99 su PC / € 99,99 su console) : Include tutti i contenuti della Standard Edition più 4 giorni di accesso anticipato prima dell’uscita ufficiale per Diablo IV, Seasonal Battle Pass, Temptation Mount e Inferno Shell Mount Armor per Diablo IV.

: Include tutti i contenuti della Standard Edition più 4 giorni di accesso anticipato prima dell’uscita ufficiale per Diablo IV, Seasonal Battle Pass, Temptation Mount e Inferno Shell Mount Armor per Diablo IV. Ultimate Edition (€ 99,99 su PC / € 109,99 su console) Include tutti i contenuti della Deluxe Edition più i livelli sbloccati nel Seasonal Battle Pass di Diablo IV (incluso l’accesso al Premium Battle Pass, 20 livelli sbloccati e un oggetto cosmetico) e Wings of the Creator per Diablo IV.

Include tutti i contenuti della Deluxe Edition più i livelli sbloccati nel Seasonal Battle Pass di Diablo IV (incluso l’accesso al Premium Battle Pass, 20 livelli sbloccati e un oggetto cosmetico) e Wings of the Creator per Diablo IV. Fisico da collezione in edizione limitata Include: candela della creazione elettrica a doppia faccia, mappa del santuario in tela, tappetino per mouse misterioso, spilla Horadream, 2 figure ad incastro (47 cm x 27,4 cm circa) e un libro di illustrazioni di Diablo IV Collector’s Edition. Disponibile per il preordine dal 15 dicembre in poi Negozio di attrezzature Blizzard.

