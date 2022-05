Test – Terraillon NutriTab

Dopo che ti viene offerto il test Bilancia personale connessa TerraillonOggi siamo tornati con la bilancia NutriTab connessa questa volta. Come Master Coach, è collegato all’app Myhealth, che è molto pratica e completa nel quotidiano.

La bilancia collegata a . è stata prezzata 39,99 € sul sito web del marchio. Quindi, a quel prezzo, cosa offri quotidianamente?

evacuazione

Il nostro prodotto quotidiano arriva in una piccola scatola di cartone bianca e rossa. In primo piano scopriamo prima il suo nome: NutriTab e che è connesso grazie alla tecnologia Bluetooth. Lo impariamo anche noiSarà utilizzato per pesare il nostro cibo per conoscerne accuratamente il valore nutrizionale. Allo stesso modo, grazie all’app Myhealth, sarà possibile scansionare i codici a barre degli alimenti per una maggiore precisione. Infine, i dati saranno conservati in memoria per un follow-up quotidiano dei nostri contributi.

Sul retro c’è un promemoria delle funzionalità precedenti e un punto culminante della loro applicazione. Inoltre, è qui che lo impareremoCi vorranno 3 batterie AAA per alimentare il NutriTab… che non sono incluseCome con MasterCoach. Peccato, di nuovo!

NutriTab è garantito per 2 anni.

All’interno della scatola, il NutriTab è protetto da cartone, che ha svolto il suo lavoro da quando è arrivato in sicurezza con noi.

Caratteristiche tecniche

Offerte

Portata 5 kg

Precisione di 1 grammo

missione

Timer

Bluetooth intelligente

Anello in gomma antiurto

Caratteristiche tecniche

3 batterie formato AAA

Schermo LCD retroilluminato

in linea con

iPhone 4S e + –

iPad 3 e + / iPad Mini

iPod 5

Android 4.3 e Bluetooth Smart (telefono intelligente unico)

un test

mettere

Scopriamo insieme NutriTab e lo implementiamo. Di per sé, non c’è niente di speciale da fare, se non pre-inserire le tre batterie AAA.

Una volta installate le batterie, il misuratore Terraillon collegato si avvia da solo. Non c’è stabilizzazione aggiuntiva da eseguire, anche nell’app Myhealth perché rileverà automaticamente (grazie al bluetooth) quando si desidera aggiungere peso al cibo.

Quindi possono essere effettivamente utilizzati una volta inserite le batterie. È fantastico perché è facile e veloce da installare.

app mobile

L’app MyHealth è piuttosto classica, soprattutto se hai familiarità con le app Fitbit o Amazfit Per esempio.

Quando si apre l’app si accede direttamente alla dashboard dove si trovano le informazioni relative alla propria bilancia personale Maestro Allenatore (Scheda Peso app per impostazione predefinita). Se andiamo alla scheda Nutrizione, avremo accesso a tutto ciò che abbiamo Accedi per il cibo di oggi E le calorie che ingeriamo dei giorni precedenti.

Potresti aver notato, ma puoi vedere la “curva di tracciamento” in questo menu del feed. Qui possiamo definire delle curve in base al numero di calorie ingerite o, più precisamente, al numero di carboidrati o fibre. È interessante vedere di più di ciò che mangiamo nella nostra dieta.

Al di sotto di queste curve, possiamo arrivare alla cronologia dei pasti. L’ho usato molto durante il test, perché cliccando sul pasto/cibo otteniamo il numero di carboidrati che contiene (ma non quello, capirai, abbiamo anche calorie, fibre, grassi, ecc…). Essendo diabetico e prendendo la terapia insulinica occupazionale, mi ha aiutato molto bene nel calcolare la dose di insulina in base a ciò che ho mangiato.

Per aggiungere cibo ora, come funziona?

Tutto quello che devi fare è toccare il piccolo “+” in basso al centro della home page dell’app. Inizi scegliendo il cibo dal menu o scansionando il codice a barre. In questo esempio, l’ho cercato nell’elenco. Per impostazione predefinita, l’applicazione immette 100 g. Per riscattare un NutriTab, fare clic sul pulsante Pesare con NutriTab.

Automaticamente, se ci si trova all’interno della portata del contatore collegato, recupererà quanto visualizzato in quest’ultimo. Pertanto, il valore indicherà dove sono stati inseriti in precedenza i 100 g. Allo stesso tempo, otteniamo tutte le informazioni nutrizionali sul nostro cibo. Qui, 64 calorie, 1,9 g di proteine, 12,6 g di carboidrati, 0,5 g di grassi, 0,7 g di fibre e 0,3 g di sodio. In breve, è molto completo.

Quando facciamo dopo, per impostazione predefinita, riporta la data e l’ora del telefono. È modificabile, se necessario.

Onestamente, può diventare noioso velocemente se pesi tutto il cibo. Ma nel caso del riequilibrio alimentare, o nel mio caso del diabete, può essere molto interessante gestire al meglio ciò che mangiamo.

uso quotidiano

Quotidianamente, la bilancia connessa NutriTab è molto pratica ma anche visivamente molto bella con il suo rinfrescante colore rosso. Tuttavia, informare tutto ciò che mangi nell’app può essere sia doloroso che preoccupante troppo rapidamente. Quindi fai attenzione a non offenderti dopo tutto.

Alla fine, il Il NutriTab è ancora una scala relativamente classica In se stesso. Questo è fantastico Il che gli dà il vero vantaggio di essere connesso al Bluetooth Ciò ti consentirà di recuperare tutto nell’app Myhealth e mantenere la cronologia.

D’altra parte, ci rammarichiamo per il suo schermo, che ha lo scopo di funzionare solo standogli di fronte. Se ci mettiamo da parte, ad esempio (perché in questo caso stiamo cucinando nella porta accanto), i numeri sullo schermo sarebbero difficili da leggere. Sarebbe necessario essere in una posizione molto più alta per poterlo leggere nelle migliori condizioni possibili.

Conclusione

Terraillon ci presenta NutriTab, una bilancia da cucina connessa molto interessante da usare, soprattutto in combinazione con la sua app Myhealth, molto completa e facile da usare. Tuttavia, ci dispiace che, come con il MasterCoach, non abbia le batterie nella sua scatola di base. Quindi questo articolo è da tenere in considerazione al momento dell’acquisto, rischiando una spiacevole sorpresa all’arrivo a casa.

in uso, NutriTab ha dimostrato di essere un buon alleato per la mia gestione del diabeteGrazie a lei ho potuto scoprire il numero esatto di carboidrati nel mio cibo, mentre ho potuto notare quante calorie ho mangiato. La bilancia Terraillon collegata mi ha permesso di capire che in generale non mangio abbastanza cibo ogni giorno (meno di 2.000 calorie). Se seguiamo le calorie consigliate per una donna della mia età, sono un po’ più basso.

però, Senza la sua applicazione, NutriTab rimane una bilancia da cucina assolutamente classica Che ha alcuni problemi di vista in particolare sui lati.

Terraillon presenta una bilancia da cucina collegata meno di 40 euro sul suo sito. È un prezzo equo se si guarda alla concorrenza. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il Terylon è francese. Per noi saranno soldi!

Grazie Terraillon!