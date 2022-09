Test – Razer Siren BT

Razer continua a sorprenderci questa volta, un dispositivo per smartphone. Pratico mini microfono bluetooth per dispositivi di streaming in movimento o per IRL Lives.

Piccolo ma fantastico.

Razer sta cercando di diversificare ancora di più. E con sempre più streamer IRL. Razer viene fornito con una soluzione molto pratica. Sirena BT. Microfono piccolo pensato per smartphone e compatto per essere portato ovunque.

Il punto di forza del Seiren BT è che è direzionale e quindi raccoglierà meno suoni intorno a te. Non lo cancelleranno comunque, non siamo su un microfono progettato per captare solo te. L’altro punto di forza è che la connettività BT ti permetterà di poterti allontanare dal tuo smartphone ed essere così più libero.

Chi di noi non ha mai desiderato avere un microfono che ti permetta di tenere il tuo smartphone ad almeno 15 metri di distanza? Con il suo attacco ai vestiti e quei 14 grammi, la dimenticherai rapidamente. Ha anche un jack per collegare le cuffie, sapendo così esattamente cosa sta captando il microfono. Un punto da non dimenticare.

In termini di qualità del suono, siamo lontani da quello che Razer ci offriva, ma per la prima versione farà quello che ci si aspetta. Inoltre, viene fornito con questa praticissima schiuma anti-intasamento.

Siamo stati in grado di testarlo in conferenze e alla Gamescom nel rumore, ecc. E soprattutto ci ha piacevolmente sorpreso che il suo prezzo è molto più basso rispetto alla concorrenza sul mercato e talvolta per una migliore qualità (lo scanner è di migliore qualità…)

Infine, non c’è molto da dire su Seiren BT. Qui abbiamo un microfono wireless compatto che fa quello che ci si aspetta da esso. Possiamo solo consigliarti.

