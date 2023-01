Tesla: un falso video del 2016 potrebbe portare Elon Musk in prigione

Solo che in un rapporto dello scorso luglio nell’ambito di un’indagine su diversi incidenti avvenuti nel 2018, il direttore dello sviluppo di Autopilot aveva ammesso che questo video era una bufala. L’auto non utilizzava la tecnologia Tesla. In realtà stava seguendo un percorso predeterminato tramite la mappatura 3D e diversi conducenti si alternavano a prendere il sopravvento.

Pubblicità ingannevole

L’ingegnere si difende dicendo che il video non aveva poi la volontà di rappresentare ciò che il marchio ha da offrire su questi veicoli. Tuttavia, ciò può costituire pubblicità falsa e ingannevole. Perché oltre al messaggio all’inizio del video (sopra), Elon Musk lo ha rilanciato come al solito su Twitter, sostenendo che guidava lei stessa.

Abbastanza per mettere un po’ più sulla sedia il miliardario e l’azienda, che da allora ha fatto un serio passo indietro, affermando nel suo post che l’Autopilot è solo un sistema di assistenza alla guida, non rende autonoma l’auto. Il conducente rimane legalmente responsabile.

Prigione per aver toccato?

Tuttavia, Musk potrebbe finire nei guai seri se fosse ritenuto responsabile di decessi causati da incidenti durante il pilota automatico. L’indagine è infatti qualificata come penale, con sanzioni severe che possono essere comminate nel sistema giudiziario statunitense.