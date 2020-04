Terremoto, ore 7.35 del 15 aprile: “Ci mancava solo questa”

Risveglio brusco nell’avellinese questa mattina. Un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato nel territorio di Nusco, in provincia di Avellino dalla sala sismica INGV di Roma. L’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 11 km. La scossa è stata avvertita anche nel salernitano.

Questa la cronaca. I dati. Poi la vita. La nostra. Già abbastanza stravolta da non aver bisogno di altre emozioni. Ma ve la racconto.

Mercato San Severino. “Sento il letto muoversi . Questa volta sono sicura che è il terremoto”.

“Ho appena smesso di allattare Ludovica, il tempo di metterla a letto. La sensazione di movimento è nitida. Controllo i social, prima facebook e poi twitter. Non vorrei avere le allucinazioni. La prima a commentare è una amica delle scuole superiori, Fabiola, lei abita a Solofra, e scrive: “terremoto”.

Ci mancava solo questa.

“E’ la prima volta che sento il terremoto a Mercato San Severino. Quando abitavo a Montoro, in uno stabile al quarto piano, il palazzo sembrava un sismografo, sentivamo gran parte delle scosse. Quelle del Molise, in Grecia e nitida è rimasta nella mia mente la scossa di ottobre che colpì il centro Italia. Era il 30 ottobre 2016. ore 7.40. Saltammo dal letto. Era chiaro che fosse una scossa leggera e che da qualche altra parte qualcuno aveva il terrore negli occhi, in quel momento.”