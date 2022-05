Terra (LUNA) ha perso 1,6 miliardi di dollari: Binance aggrotta le sopracciglia

Turbo Rett Perdendo la parità con il dollaro, i titoli di stato floor hanno fatto fluttuare l’intero mercato, alimentando i dubbi sulla fattibilità delle stablecoin algoritmiche. Il terremoto che l’ha causato eclissi di luna L’intero ecosistema crittografico ha tremato e anche i principali attori sono stati colpiti. Il CEO di Binance “CZ” ha rivelato le perdite astronomiche che Binance ha subito sulla scia del tracollo dell’hardware LUNA.

Binance non è risparmiato dal crash del dispositivo LUNA

dopo il disastro, Changpeng Zhao (Cecoslovacchia) Ha parlato tramite il suo account Twitter nel tentativo di portare “trasparenza” verso gli utenti di Binance, che sono anche esposti a Luna. In una serie di 5 tweet rievoca le perdite subite dall’exchange di criptovalute, riguardo alla presa di posizione di quest’ultimo piano di compensazione È discusso dalla comunità e protegge gli utenti.

Il leader globale negli scambi di criptovalute ha una chiara strategia per l’espansione globale e dovrebbe mettere la protezione degli utenti come una priorità assoluta. Ciò richiede, tra l’altro, una maggiore trasparenza, soprattutto in un tema caldo come LUNA, l’ex star che brillava tra le prime 10 criptovalute.

CZ ha rivelato che Binance ha ricevuto 15.000.000 LUNA dopo il suo investimento iniziale nel 2018 per 3 milioni di dollari. Buona scommessa, finora.

Non è né venduto né perso. fonte

Crash LUNA: ‘Né venduto né perso’

Anche il CEO di Binance specifica che la sua piattaforma, che investe regolarmente in protocolli crittografici, può moltiplicare il suo investimento iniziale per 560. Sebbene Binance sia uno scambio crittografico forte e leader di mercato, l’ambiente crittografico è molto volatile. Nessuno è immune, né individui né professionisti, che dovrebbero avere una maggiore gestione del rischio.

« Né venduto né perso » – Se questo aforisma diventato meme (o viceversa) può portare speranza in alcuni casi, per LUNA le perdite sembrano davvero infinite. CZ determina che i 15 milioni di token LUNA in questione sono ancora allo stesso indirizzo e che non sono stati trasferiti. Questi token valgono solo $ 2.100 ad oggi. Pertanto, la piattaforma rappresenta una perdita significativa, che d’altronde era solo leggermente esposta alle cisterne (formalmente) di terra.

“di nuovo povero”

Tuttavia, Do Kwon non sembra rinunciare al suo progetto e ha persino lanciato un hashtag #TerraIsMoreThanUST Anche se sembrava improbabile che LUNA tornasse dalla morte. Se il token torna a flirtare con 8 centesimi, raggiungerà la capitalizzazione di Bitcoin… Inoltre, la community ha respinto la sua proposta di rendere forchetta Dalla blockchain di Terra.

Nonostante le varie proposte del fondatore coreano, Terra Money sembra essere in un vicolo cieco e ne sono stato testimone Il suo avvocato si dimette Pochi giorni fa, in stasi. Una situazione che, ovviamente, porterà i legislatori a prestare maggiore attenzione alle stablecoin algoritmiche, come Questo è il caso del Regno Unito.

Luna è distrutta… Riuscirà Kwon a salvare il suo progetto? Solo il futuro ci dirà di aspettare, Iscriviti a Binancelo standard assoluto per le piattaforme crittografiche (link di affiliazione).