Tennistavolo, il TT Cava, ancora in affanno, cede contro il TT Enna

In occasione della seconda giornata di campionato di B1 di tennistavolo l’ASD CSI TT CAVA ha sfidato l’ ASD TT AUSONIA ENNA.

Le formazioni scese in campo per il TT Enna: HRISTOZOV VASIL STOYANOV, SPAGNOLO DANIELE ANTONIO e LO VERSO LORENZO mentre per il TT Cava: Della Branda Milito Pietro, Gammone Alessandro e Giorgione Giovanni.

Inizio scoppiettante con Della Branda che batte 3 a 0 Hristozov. Purtroppo ancora lontano dalla forma migliore per il problema muscolare avuto a dicembre, l’ottimo Gammone deve arrendersi a Lo Verso per 3 a 1 , Giorgione non meno di Gammone con un ginocchio a mezzo servizio può poco contro uno scatenato Spagnolo piccolo talento della Nazionale Italiana, perdendo 3 a 0. Si riprende a respirare dopo la vittoria di Gammone contro Hristozov per 3 a 1 ma le sorti dell’incontro sembrano segnate. Gli incontri successivi Della Brenda contro Spagnolo e Giorgione contro Lo Verso terminano a favore dei siciliani.

Gammone ritrova forza energia e coraggio contro Spagnolo che batte con il punteggio di 3 a 2. Ma la partita termina con la sconfitta di Giorgione contro Hristozov e con il risultato di 5 a 3 il TT Enna porta a casa una meritata vittoria consolidando il primo posto in classifica e mettendo una grossa ipoteca sulla promozione in serie A2.

L’occasione di riscatto sabato 8 febbraio per incamerare i due punti che potrebbero sancire la matematica salvezza dei metelliani. Gara casalinga presso la palestra Mauro e Gino Avella di Cava de’ Tirreni alle ore 15.30 contro ASD TT VI.GA.RO. Siracusa A.