Tempo molto mite per le vacanze autunnali

Il clima sarà mite verso la fine di ottobre, con temperature ben al di sopra della norma stagionale, con previsioni di 27°C al sud. Tuttavia, sono previste docce.

Vacanza posta sotto il segno della dolcezza. Il clima piacevole è previsto verso la fine dell’autunno, poiché le vacanze di Halloween iniziano venerdì, con temperature ben al di sopra della norma stagionale. Tuttavia, la prossima settimana la pioggia dovrebbe colpire il nord del Paese.

Nel primo fine settimana di riposo in autunno, il tempo dovrebbe essere in gran parte soleggiato, fatta eccezione per qualche pioggia prevista nella parte orientale del Paese e vicino alle Alpi sabato. Dopodiché domenica sarà parzialmente nuvoloso, fatta eccezione per la Corsica dove prevale il bel tempo.

Previsioni meteo per sabato 22 ottobre 2022 © BFMTV

Da sabato mattina, le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 20°C, prima di avvicinarsi ai 20°C in gran parte del paese nel pomeriggio. Saranno 20°C a Parigi e 24°C a Bordeaux sabato, poi 21°C a Metz e 23°C a Lione il giorno successivo.

Temperature sabato 22 ottobre 2022 nel pomeriggio © BFMTV

Lunedì temporali

Lunedì il tempo sarà instabile e la pioggia dominerà in gran parte la Francia al mattino, solo i Pirenei e la costa mediterranea.

Se il bel tempo pomeridiano torna dal Pas-de-Calais all’Indre-et-Loire, i temporali attraverseranno le Alpi e persino il Rodano-Alpi.

Le temperature saranno comunque ancora miti per la stagione, con 15°C di notte e 18°C ​​a Bordeaux al mattino, poi 20°C a Tours e 23°C a Montpellier nel pomeriggio.

Il livello di mercurio aumenterà a metà della prossima settimana

Nei giorni successivi il cielo sarà generalmente velato, con frequenti evacuazioni. Di tanto in tanto è prevista pioggia leggera al nord e all’est martedì e in Bretagna mercoledì e giovedì.

Mercurio sarà stabile, tra 12°C e 19°C al mattino, per poi salire tra 16°C e 24°C nel pomeriggio. Si dovrebbero avvertire anche temperature eccezionalmente miti, soprattutto a metà settimana nel sud del Paese: saranno 24°C a Marsiglia, 25°C a Perpignan martedì e fino a 27°C a Tarbes mercoledì.

Aspettati pioggia

Il prossimo fine settimana la pioggia tornerà sul quadrante nord-ovest, mentre il resto del Paese sarà dominato da nuvole, con una media compresa tra 17°C e 22°C.

Per la seconda settimana di Halloween, il trend dovrebbe rimanere lo stesso secondo Météo-France, con temperature che oscillano tra i 16°C e i 18°C ​​nella metà settentrionale e tra i 18°C ​​e i 22°C nel sud con pioggia occasionale.