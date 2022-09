“Tempo di attesa raddoppiato”: più di 14 ore di fila per vedere la bara di Elisabetta II, l’accesso è stato sospeso

Un torrente di condoglianze e sentimenti popolari che ha seguito la morteElisabetta Riflette il suo stato di l’ultimo Il re dei pianeti, la cui epoca ha segnato la sua fermezza, ha attraversato il ventesimo e il ventunesimo secolo.

Les dirigeants du monde entier et les sujets de Sa Majesté ont rendu hommage à la souveraine qui a régné le plus longtemps dans l’Histoire du Royaume-Uni et qui s’est éteinte le 8 septembre, aprè de 70 an pluss trono.

La regina Elisabetta amava incontrare il pubblico. Credeva che fosse necessario vederlo per crederci, un principio che applicava anche nel suo guardaroba dai colori vivaci.

Gli inglesi ricambiarono il favore, si accalcarono lungo le strade mentre la sedia passava e aspettavano ore fuori, a volte tutta la notte, per radunarsi davanti alla sua bara, Edimburgo Poi Londra.

Quasi tre giorni dopo la bara della regina Elisabetta II arrivò a Westminster Hall, dove si trovavano i resti di Il Il re riposerà fino al suo funerale il 19 settembre, con migliaia di persone ancora in fila lungo il Tamigi di fronte al Parlamento a Londra per porgere i loro ultimi omaggi.

linea di sospensione

Il governo ha affermato che l’accesso alla lista d’attesa per vedere la bara di Elisabetta II è stato sospeso venerdì a causa della grande folla.

è stato fermato”per almeno sei oreEgli ha detto. Il tempo di attesa prima di questo commento era aumentato alle 14 e la coda che attraversava il centro di Londra era di oltre 8 km.

La coda per vedere la bara della regina è lunga 7,9 km. Secondo Emily Scheldt, la nostra giornalista in loco, siamo andati a 14 ore ingorgo stradale. “Da giovedì il tempo di attesa è raddoppiato.“

“Era il volto della mente. Abbiamo sempre pensato che sarebbe andato bene se avesse detto che sarebbe andato tutto bene‘ spiega Jenna intagliatoreUna donna inglese di 60 anni ha aspettato come tante altre di vedere la bara, drappeggiata con lo stendardo reale e coperta dalla sua corona, nella maestosa cornice della Westminster Hall.

Giovedì è stata girata una linea abbagliante di 7 ettari …