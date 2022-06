Tempi di attesa e parcheggio: ecco cosa devi sapere se parti dall’aeroporto di Bruxelles quest’estate

Il fine settimana del 1, 2 e 3 luglio promette di essere molto impegnato all’aeroporto di Bruxelles e sarà il primo grande fine settimana a partire. L’amministratore delegato, Arnaud Feist, è stato ospite del Bel RTL Morning Show. Al microfono di Fabrice Grosvelli ha fornito alcune informazioni utili ai viaggiatori.

Questo fine settimana sarà molto affollato in aeroporto, iniziano le vacanze estive. Si prevede che nelle infrastrutture ci saranno più di 70.000 passeggeri al giorno. Secondo il direttore generale, anche se la folla è numerosa, “Non siamo ancora al livello del 2019, opereremo al 75% o meno dell’attività record che abbiamo visto all’epoca”.

Venerdì sarà il giorno più trafficato, quando saranno annunciati 72.000 passeggeri e 39.000 in direzione di partenza. Dovremmo preoccuparci del ritardo? “Ci sarà molta gente, e questo significa che a volte potrebbero esserci delle code ma penso che tutto sarà in ordine. Non avremo una situazione caotica come quella che abbiamo visto in altri aeroporti”È apprezzato da Arnaud Fest che lo ha aggiunto “Tutte le misure sono prese, abbiamo assunto molto personale per due o tre mesi”.

alcuni consigli

Si consiglia ai passeggeri di presentarsi con 2 ore di anticipo per un volo all’interno dell’area Schengen e 3 ore per un volo al di fuori dell’area Schengen.

I passeggeri possono ottenere informazioni di prima mano sui tempi di attesa per i controlli di sicurezza tramite il chatbot digitale BRUce sul sito Web completamente aggiornato dell’aeroporto di Bruxelles.

A partire da questo fine settimana, l’aeroporto avrà anche più parcheggi. È stato completato l’ampliamento del parcheggio P3 “Holiday”, che consentirà di creare ulteriori 2.000 posti e portare a 13.000 il numero totale di posti auto disponibili presso l’aeroporto di Bruxelles, che sarà aperto al pubblico venerdì.

Si prevede che 4 milioni di passeggeri attraverseranno l’aeroporto durante l’estate. Nel 2019 ha accolto 5,4 milioni di passeggeri.