Telecom Italia: ambiente “tranquillo e costruttivo” per Vivendi nei confronti del governo italiano

Vivendi è attualmente in trattative con il governo italiano sul futuro di Telecom Italia, e il gruppo ha affermato di essere in consultazione “costruttiva” con Roma. Un rafforzamento del partenariato tra Francia e Italia è all’orizzonte.

Il futuro di Telecom Italia sembra essere in buone mani, secondo quanto recentemente riportato da Vivendi, principale azionista dell’operatore italiano. Il gruppo possiede da tempo il 23,75% della società fortemente indebitata, e le trattative con il nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni sembrano andare bene.

Secondo le informazioni di PicaroScambi tra Vivendi e Roma sul futuro di Telecom Italia (TIM). “Atmosfera serena e costruttiva” Fai avanzare la squadra francese. Va detto che il nuovo capo di gabinetto italiano ci aveva promesso che lo avrebbe scoperto a fine novembre. “Le migliori soluzioni sul mercato” È possibile per l’operatore entro la fine dell’anno.

Trattative per cercare nuovi investimenti

Presidente del consiglio di amministrazione di Vivendi è Arnaud de Buifontaine, che “ Con gratitudine “Al Governo italiano per l’apertura di queste trattative” con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa che risponda agli obiettivi del governo e soddisfi tutte le parti interessate a vantaggio del Paese ».

Il corretto svolgimento di questi scambi” Altri investimenti in Italia potrebbero suggellare la partnership tra Italia e Francia Secondo le stime, il valore della rete di Telecom Italia è di 15 miliardi di euro per gli analisti e di 31 miliardi di dollari per Vivendi.

Diversi fondi di investimento si stanno schierando per partecipare a un’offerta pubblica di acquisto per la rete dell’operatore, tra cui KKR con sede negli Stati Uniti. La società deve ridurre il suo debito di 25,5 miliardi di euro “Vendere un immobile” Come ha sottolineato il suo amministratore delegato Pietro Labriola. Inoltre, il gruppo Iliad (gratuita) sarà interessata alla rete di Telecom Italia.