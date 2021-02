Telecamere in zona ASI, installati 22 nuovi dispositivi a Cava

Il Comune e il Consorzio ASI hanno portato a termine il programma di integrazione del sistema di telecamere. Si attendono, ora, le centraline di controllo ambientale

Più telecamere per monitorare la circolazione nella zona nord della città. Sale così a circa 80 il numero di dispositivi di videosorveglianza totali presenti sul territorio cittadino.

I lavori hanno interessanto, in particolare, le aree di via Gaudio Maiori, via XXV Luglio, via Pasquale Santoriello e l’incrocio con via Delle Arti e dei Mestieri. Si tratta solo della prima parte di un progetto più ampio che prevede anche l’installazione successiva di centraline per il rilevamento della qualità dell’aria.

L’intervento è costato 250 mila euro grazie alla collaborazione del Consorzio Area Sviluppo Industriale di Salerno (presieduto da Antonio Visconti). Il nuovo sistema di controllo servirà a rendere più sicura l’area industriale con la dotazione di 7 postazioni di ripresa e 22 telecamere, quattro delle quali con dispositivo ottico per la lettura delle targhe. Il nuovo sistema di videosorveglianza integra, così, la rete di 60 telecamere della Polizia Municipale al servizio anche della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Portata ora a termine la prima parte, il progetto vedrà un ampliamento per un investimento complessivo di circa 500 mila euro con l’installazione di centraline di controllo ambientali, a cui si aggiungeranno gli interventi di riqualificazione urbana previsti dalla co-pianificazione tra l’Amministrazione comunale e l’Asi, nell’ambito del nuovo PUC (Piano Urbanistico Comunale) recentemente approvato.