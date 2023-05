Teaser spin-off italiano con Matilda de Angelis

“Citadel: Diana”, lo spin-off italiano della serie Prime Video con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, è uscito con il suo primo teaser. Matilda De Angelis dirigerà questo prossimo spettacolo.

Castello Un grande progetto Prime Video è sulla carta. Questo è il primo Una serie di spie Portato a termine Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas E si svolge in tutto il mondo. Lanciata il 28 aprile sulla piattaforma di streaming, la serie non vuole fermarsi qui. Infatti, fin dall’inizio della sua produzione, Castello Progettato come Un diritto. Dopo di che l’intenzione di sentire Molti spin-off provenienti da diversi paesi.

Richard Madden – La Cittadella © Prime Video

Quindi, una versione italiana, una serie indiana, un’altra spagnola e infine una dal Messico. Non si tratta solo di spostare i personaggi Castello In diversi paesi, ma hanno opere locali. E visto il successo dello spettacolo sin dal suo esordio, il progetto può sempre proseguire in questa direzione Prodotto dai Fratelli Russo.

Matilde de Angelis si rivela Castello: Diana

La serie indiana dovrebbe entrare in produzione all’inizio del 2023Spin-off italiano, titolo Castello: DianaCon già rivelato Un teaser della prima. Un video (in un saggio) senza dialoghi ma con tanta azione. È anche un’opportunità per trovare un’attrice Matilde d’AngelisTrovato in La rovina (2020) prima di diventare popolare nella serie Netflix Lydia presenta la sua legge. Per saperne di più sull’attrice italiana, potete trovare il nostro articolo qui.

Matilda De Angelis sarà dunque in testa Castello: Diana. Insieme a questo vedremo la maggioranza del cast italiano (Lorenzo Cervasio e Maurizio Lombardi in particolare). Tuttavia, nota che La francese Julia Piaton. È previsto un seguito 2024.