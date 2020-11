“Tari utenze non domestiche, abbiamo disposto il rimborso a parziale copertura, non era attuabile l’esonero del pagamento. Mercato sospeso solo se aumentano i contagi. Ci aspetta un Natale sobrio.”

Cava de’ Tirreni. “Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per sostenere le categorie commerciali che stanno subendo maggiormente la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria”. Lo assicura ai nostri microfoni l’assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio al quale abbiamo chiesto maggiori chiarimenti sul contributo economico a parziale copertura della Tari 2020, che verrà riconosciuto alle attività per i giorni di effettiva e forzata chiusura delle stesse nella prima fase di totale lockdown.

“Abbiamo inciso sulla Tari delle utenze non domestiche prevedendo una variazione di Bilancio per un importo di 150mila euro. Elargiremo un contributo. Nessun esonero o un annullamento delle rate. Per chiarezza, chi ha deciso di rateizzare il pagamento della Tari ci sono ancora due rate da pagare e devono essere pagate. A seguire, chi risponde ai requisiti richiesti, potrà fare domanda per ricevere il contributo entro ‪il 31 dicembre 2020 e su modello di domanda predisposto dall’Ufficio Tari. Stessa cosa per i commercianti che hanno pagato l’intero importo in un’unica soluzione”.

All’assessore abbiamo chiesto anche se sono previste sospensioni del mercato settimanale come misura per contenere il contagio da Covid come già hanno fatto altri Comuni del salernitano: “Se i contagi continuano ad aumentare è una misura che non escludiamo”.

Iniziative per il Natale: “Sarà un Natale sobrio e contenuto. Tutte le risorse saranno impiegate per sostenere le famiglie cavesi e le attività commerciali. Anche per quanto riguarda le luci natalizie, saranno notevolmente ridimensionate”.

