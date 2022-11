Sylvester Stallone ha valutato i più grandi rimpianti (e rape) della sua carriera

abbastanza chiaro sui suoi successi e sui suoi fallimenti, Sylvester Stallone Non esita a parlare dei suoi film più terribili.

I nostalgici degli anni ’70 e ’80 lo ricorderanno inevitabilmente: c’è stato un tempo in cui Sylvester Stallone era ai vertici del sistema hollywoodiano. Una figura iconica del cinema d’azione cattivo e sfrenatoTraduttore Rambo e altri roccioso La produzione concatenata è in corso a un ritmo infernale. Che inevitabilmente ha creato una filmografia irregolare, fatta di trionfi e disastri.

Promo della serie Tulsa reSylvester Stallone ha rilasciato una lunga intervista con Il Il giornalista di Hollywood. opportunità per luiAnalizza abbastanza onestamentenoi viaggiamoi suoi rimpianti, ma anche i suoi successi.

Un mestiere che consiste anche in finti costumi

trappola di schwarze

Detentore del record di nomination consecutive ai Razzie Award, durate 13 anni, l’attore ha recitato in un gran numero di rape. Guardando indietro, Stallone lo ammette volentieriSi rammarica di alcune scelte di carriera. Soprattutto il film Cowboy di New Yorkche ha rifiutato per amor suo Alla ricerca di diamanti verdi :

“Dovevamo fare New York Cowboy con il regista Mike Nichols. Sarebbe fantastico e poi se ne andò. A quel punto, c’era un bravo ragazzo [Bob Clark] Lo ha sostituito, ma era il manager di Porky. Avrei dovuto sapere che non ero coinvolto in questo e me ne sono andato subito”.

Guardami negli occhi quando ti parlo

Ma quella che odia di più nel suo film sarà sempre la luna Fermati o mia madre sparerà! Regia di Roger Spottiswood. Una commedia disastrosa che l’attore ammette semplicemente di girare Perché voleva rubare il progetto al suo grande concorrente d’alors, Arnold Schwarzenegger.

“Doveva essere come una mamma Bilancia scesa dal treno, con questa mamma molto cattiva. Invece, ho assunto la migliore donna di Hollywood, Estelle Getty, che tutti vorremmo avere come mamma. È finita. Inoltre, Avevo sentito che Schwarzenegger Il film uscirà, quindi ho pensato di accettarlo. Penso che mi abbia teso una trappola”.

Ciò che Schwarze ha ulteriormente confermato, secondo Il giornalista di Hollywood : “Giusto al 100%. All’epoca, stavamo facendo ogni sorta di cose pazze per battere la concorrenza. Fortunatamente per noi e per tutti gli altri, ora ci sosteniamo a vicenda. Fortunatamente, perché non abbiamo assolutamente bisogno di un’altra ‘stazione o mamma’ sparerà!”

concorrenza costosa

34 milioni per RAMBO 4

Un altro grande rimpianto personale: Sylvester Stallone no Non è stato perdonato per il suo rifiuto Vedere, diretto da Peter Weir, il cui ruolo principale è stato ripreso da Harrison Ford (nominato per l’occasione agli Academy Awards). D’altra parte, l’attore non sembra avere alcun rimpianto Superuomo a Richard Donner, che inizialmente gli era stato proposto. Il suo verdetto è definitivo:

“Non mi piace nessun personaggio dei fumetti” (Anche se ha detto che un piccolo ruolo Nick Fury lo avrebbe reso felice accanto ai Vendicatori).



Quindi non ci sono rancore. Tanto più che Stallone preferisce ricordare con orgoglio i suoi film preferiti. Se è classificato balboa roccioso In cima alla lista, cita anche l’attore John Rambo che considera Il più grande film d’azione della sua carriera. E anche se ciò significa perdere anche il suo fan più ardente, difende comunque corpo e anima Prendi Carter Pubblicato nel 2001.

Stallone difende sempre l’insostenibile

Vogliamo chiedere dove si trova uomo rovinatoE il materiali di consumoE il spostaloE il Corsa alla morte 2000E il Poliziotto TerraE il Tango e soldiE il luce del giorno e altri il giudice Dredd (Nonno dell’intruso). Ma vale soprattutto la pena notare che Stallone solleva un altro rammarico, questa volta finanziariamente: dopo aver rifiutato di firmare il Rambo IV prima di rilasciare Rambo IIICon uno stipendio astronomico di 34 milioni di dollari (circa 85 milioni oggi).

“Stavamo realizzando Rambo 3. Pensavamo che sarebbe stato un grande successo. E ho fatto una fortuna per farlo. Hanno detto: ‘Vogliamo Rambo IV.'” E ti paghiamo 34 milioni, che ciò accada o meno. Ho detto: “Non andiamo troppo veloci”… non sto scherzando. Che scemo. “

Rambo III Dopo essere rimasto deluso al botteghino (189 milioni, contro 300 per Rambo IIche costano tre volte meno), il progetto Rambo IV Presto sepolto. Stallone rinuncia così allo stipendio che in fondo gli sarebbe stato pagato (clausola “pay or play”).

Prossimo incontro con Stallone: Tulsa re Su Paramount + dal 13 novembre 2022 (la piattaforma sarà disponibile in Francia dal 1lui è dicembre 2022). Spero sia meglio di samaritano.