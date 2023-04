Swan Borsellino sulla situazione dell’Anderlecht: “Niente è costruito per aiutare il club a recuperare la sua reputazione”

Sfortunatamente, storico. stagioneAnderlecht Si può riassumere in due parole. XI della fase classica, f Malose Sono già in vacanza. The Hill Tribune ha cercato di evidenziare gli elementi che spiegano questo disastro.

Mentre sembrava aver lanciato un progetto incentrato sui giovani qualche anno fa, l’Anderlecht ha fatto affidamento su una buona dose di esperienza per vedere la possibilità di un posto europeo fino alla fine della stagione. “Potrebbe esserci una svolta in termini di infortunio Vershatrain. Ma poi, non è normale che una squadra faccia affidamento su di esso Vertonghen et al Soleimani rispettivamente di 36 e 35 anni. Jesper Friedberg aveva parlato di una finestra di mercato in inverno, quindi vediamo cosa farà quest’estateSi mostrò, un po’ scettico, Succo di Manù.

Arrivato durante la pausa invernale, il veterano marcatore Slimani simboleggia da solo la portata dei problemi di Bruxelles. “È un bel tocco, ma conferma che non c’è molto da costruire quando porti un giocatore come questo. Possiamo costruire intorno a lui in futuro con la sua età? L’Anderlecht è un club con una reputazione che trascende i confini e non sembra che al momento sia stato costruito nulla per aiutare la realtà a raggiungere quella reputazione. Affinché le persone che seguono il club ci credano ancora, è necessario sapere dove è diretta la barca. Finora non è successo.si scopre Cigno Borsellino.

E il capitano di questa nave avrebbe potuto chiamarsi Vincent Kompany. “Ha fatto un buon lavoro con i mezzi a sua disposizione. Era necessario fare di tutto per preservarlomartellato Filippo Alberto Prima di discutere la politica della nuova amministrazione a Anderlecht. È diventato un club di vendita. Dal momento in cui vendi, devi scambiare. Ci sono giovani ma dovrebbero essere ben sorvegliati. L’esempio di Dreyer, che è costato 4,5 milioni ma non ha portato abbastanza, è indicativo.“

In queste circostanze, è quindi difficile immaginare un rinnovo a breve termine da un latoAnderlecht.