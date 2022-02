SUV Ferrari Purosangue : est-ce lui ?

Ferrari va bientôt leva le voile sur son premier SUV. Mais on aurait déjà sous les yeux le Purosangue, c’est son nom, sans aucun camouflage. Même s’il faut toujours être prudents (on doute quand même d’avoir ici des montages), ces clichés, diffusés par Coche Spiesemblent avoir été pris dans l’usine de Maranello.

Comme on l’avait déjà compris avec les prototipos, si Ferrari va oser s’aventurer sur un segment plus roturier, c’est avec un véhicule plus sportif que la concurrence. Le Purosangue va ainsi tenir d’avantage du break de chasse baroudeur que du SUV. Sa silhouette sera ainsi plus effilée que celle d’un Lamborghini Urus, avec une hauteur réduite.

Le Purosangue gardera des attributs esthétiques propres aux Sports de la marque, comme la calandre prête à racler le bitume, le très long capot et l’habitacle reculé. La face avant, et plus particulièrement les optiques, s’inspire ainsi du coupé “grand turismo” Roma. Mais le Purosangue ne renie pas des éléments typés SUV, comme les bas de caisse et les passages de roues noirs. D’ailleurs, si l’arrière intègre quatre grandes sorties d’échappement, celles-ci sont logées dans un bouclier bien protégé.

Outre le fait que Ferrari s’attaque au marché du SUV, le cheval cabré va surtout partir à l’assaut d’une clientèle plus familiare, le Purosangue étant doté de cinq portes. Même si l’habitabilité et le volume de coffre s’annoncent limités, le modèle sera bien plus polyvalent que le reste de la gamme!

Il fait ainsi partie d’une stratégie de “croissance contrôlée”, Ferrari souhaitant toujours vendre un peu plus, mais sans perdre de son exclusivité. De toute manière, le véhicule sera affiché à un prix toujours Ferrari, loin du commun des automobilistes.