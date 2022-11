SUV elettrico – La BMW ha avviato la produzione dell’iX1 in Germania

Dopo la sua presentazione lo scorso giugno, la BMW iX1 ha iniziato la produzione nello stabilimento tedesco di Ratisbona.

BMW L’assemblaggio di massa del suo piccolo SUV elettrico è iniziato, eiX1, nello stabilimento di Ratisbona su una linea di produzione flessibile che combina tutti i tipi di meccanica disponibili nel modello. Come annunciato a giugno durante la presentazione, tutti gli X1, siano essi termici, ibridi, ricaricabili o elettrici, vengono in realtà prodotti contemporaneamente. Nello stesso sito vengono prodotte anche batterie ad alta tensione, che garantisce distanze di trasmissione minime, anche se il marchio tedesco a quanto pare ne acquista le celle.

Pertanto, il produttore tedesco mantiene gli obiettivi fissati a fine settembre per avviare la produzione dell’iX1 xDrive30 a novembre, anche se non sono state ancora comunicate le prime date di consegna.

Lo stabilimento di Ratisbona ha già iniziato a rivestire le celle della batteria da aprile 2021. Si tratta di un processo in cui l’involucro in alluminio in cui si trovano le celle prismatiche è ricoperto da una vernice spessa che, secondo BMW, non solo ne migliora la resistenza, ma consente anche migliore conducibilità termica delle celle. Entro la fine del 2021, questa attività si è estesa a quattro linee di produzione e, nell’ottobre 2022, è iniziato in parallelo l’assemblaggio di batterie ad alta tensione. Alla fine dello scorso anno, questo stabilimento dava lavoro a più di 400 persone.

“Stiamo seguendo il piano. Entro il 2024, almeno una BMW su tre che lascerà i nostri stabilimenti in Baviera sarà elettrica”, afferma Milan Nedelkovic, membro del Consiglio di produzione. Carsten Regent, responsabile dello stabilimento di Ratisbona, aggiunge: “L’elettrificazione e la conversione dell’impianto mi rende ottimista per il futuro. Il nostro obiettivo ora, in particolare con l’iX1, è continuare a stupire i nostri clienti in tutto il mondo con le auto che produciamo .”



