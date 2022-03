Surprise de taille: Arno registra un nuovo album!

Arno était sur France Inter ce matin, dans l’émission boomerang d’Agostino Trapenard. Une émission enregistrée à Bruxelles, dans son antre du quartier Dansaert, le bar L’Archiduc. Qua? Tout récemment puisqu’Arno évoque la décoration qui lui a été remise la semaine dernière. Le roi l’a en effet fait Officier de l’Ordre de la Couronne. “Ça vous fait marrer?” lui demande Augustin Trapenard. “C’est surrealista”, répond Arno qui confesse tout demême être fier mais réfute d’être qualifié de légende.

Mais la sorpresa du chef, c’est l’annonce d’un nouvel album. C’est le dernier rêve qui lui reste à vivre dit-il : “Finir mon disque. Je suis en train de l’enregistrer mais il reste des Chooses à faire. J’ai fait deux chansons avec mon fils qui a fait les musiques.

Cette émission, Arno voulait absolument l’enregistrer explique Augustin Trapenard, “alors qu’il a dû annuler ses concerts. C’est un cadeau d’ami, ça nous a beaucoup émus.

Ensemble, ils parlent de la guerre en Ukraine (de la guerre en Ukraine (“Dans l’état dans lequel je suis à presente, le passé n’existe plus et aujourd’hui, c’est la vérité.” Et il gioite, “il ya une guerre aujourd’hui en Europe et j’ai peur. J’ai peur de ce qui se passe dans le monde, pour mes enfants. On a vécu le Covid et maintenant, il ya la guerre”), del blues che è la fonte della musica che viene dai Beatles e degli Stones, dal figlio che ama Marvin Gaye, che ha lasciato il suo posto in un luogo che ha ospitato gli anni ’80. “Aujourd’hui, la musique sauve encore mon état d’esprit, elle me fait tenir. Je suis accro, je dois toujours en avoir à la maison.

Au détour de la conversazione, il canto “One Night With You” di Elvis Presley, il primo titolo del re qu’il a découvert à 8 ans. La voix est encore là, peut-être un peu moins puissante, légèrement voilée mais c’est tout.

Subitement, il lance aussi qu’il an enregistré une chanson à faire avec Mireille Mathieu qui s’appelle “La Paloma”. Informazioni su di te? Su penche pour la seconde opzione. Mireille Mathieu è in esecuzione gag qu’il sert depuis longtemps en interview et “La Paloma” è un titolo figurante sull’album de Charles et les Lulus. Mais avec Arno, su n’est pas à une surprise près. Il enfonce le clou avec un petit sourire dans la voix : “Su lui un inviato hier soir, su attend la réponse”. Une Choose est Certaine, le chanteur n’a pas perdu son légendaire sens de l’autodérision et de l’humour en général.

En fin d’entretien, c’est le thème de la mort qui s’invite. On le sait, Arno est atteint d’un cancer du pancréas. Sur les dernières photos de lui, celles publiées à l’occasione de la remise de sa médaille la semaine dernière, même s’il est tout sourire, le visage est marqué, i tratti stanchi. “J’ai perdu plein de gens autour de moi cette année-ci”, confie-t-il en parlant de la disparition de Paul Couter l’an dernier, son comparse guitariste des debuts et de TC Matic,, puis, plus tard, de celle de son ami Michel Piccoli. “Qu’est-ce qu’on ressent quand on assist au départ d’un ami?”, lui demande Augustin Trapenard. “Il faut accepter cela mais je suis triste quand je pense à eux. Mais ça arrive à tout le monde dans sa vie. Vous y pensez beaucoup, vous, (à la mort) ? “Non, dans l’état où je suis j’accepte ça”. […] Je ne me plains pas et je dis merci la vie.