Super Nintendo World aprirà in California nel 2023

Finalmente abbiamo un parco divertimenti basato sull’universo di Super Mario Bros. che presto aprirà in Nord America.

Super Nintendo World farà ufficialmente parte degli Universal Studios di Hollywood il 17 febbraio 2023. All’apertura di questa nuova versione del parco, i visitatori potranno sperimentare Mario Kart: Bowser’s Challenge ride, un’esperienza di realtà aumentata ispirata al gioco Mario Kart. Coloro che aspettano in fila per cavalcare potranno anche vedere da vicino il Monte Beanpole, una gigantesca rappresentazione di un livello di Super Mario.

Il parco avrà anche molti elementi interattivi come blocchi da colpire e strutture per l'arrampicata. Come nella versione originale del parco (in Giappone), i visitatori potranno raccogliere monete virtuali camminando tra le attrazioni tramite un'app. Ci sarà anche un ristorante chiamato Toadstool Café e un negozio di souvenir chiamato 1-UP Factory.

Sarà inoltre possibile acquistare braccialetti interattivi chiamati Power-Up Band, che è un accessorio collegato all’app Universal Studios Hollywood. Questi braccialetti ti consentono di controllare a colpo d’occhio quante monete e chiavi hai raccolto e di sbloccare interazioni speciali con Mario, Luigi e la Principessa Peach. Questi braccialetti saranno disponibili in sei diversi design.

Altri parchi Super Nintendo World

La prima edizione di questo nuovo parco tematico ha aperto i battenti In Giappone (presso gli Universal Studio Japan) nel marzo 2021 E potrai scoprire tante attrazioni legate a Super Mario che delizieranno i fan di questo colorato universo grandi e piccini. Ci sono anche altre due nuove versioni del parco in lavorazione, una agli Universal Studios di Singapore e una all’Universal Epic Universe in Florida.

