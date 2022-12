Suo figlio è morto dopo giorni di disidratazione a causa di nessuno che se ne curava

Nella rubrica Sun di lunedì, Stacey Hackett, 35 anni, ha rivelato come il suo migliore amico e suo figlio abbiano tragicamente perso la vita l’anno scorso. Il 24 dicembre 2021, Natalie ha concluso la sua vita all’età di 27 anni. Anche suo figlio, Harry, era nell’appartamento; Morì pochi giorni dopo a causa della disidratazione.

Il corpo del bambino è stato ritrovato il 30 dicembre in bagno, mentre il corpo della madre era in soggiorno. “Natalie aveva in programma di trascorrere il giorno di Natale con me. Il giorno prima che andassimo a fare shopping insieme, ho fatto da babysitter a Harry. Non vedeva l’ora di trascorrere il suo primo vero Natale con lui”, ricorda Stacey.

Questo dice che la sua amica soffriva di depressione e quindi vuole parlare di salute mentale in questo momento che può essere difficile per alcuni di noi. “Sapevo che Natalie a volte voleva passare del tempo da sola. Non volevo chiamarla e farle pressioni perché venisse a Natale”, continua l’inglese.

Fu solo il 29 dicembre che Stacey si preoccupò davvero e decise di andare nell’appartamento con un amico: “Non dimenticherò mai lo shock che ho provato. “Natale, e anche il resto dell’anno. Non conoscevo Natalie stava lottando e, se l’avessi saputo, avrei preso la questione più seriamente. Mi ha nascosto la sua depressione perché aveva paura di essere giudicata come una madre e un’amica”.