Suivez l’élection en direct video (LIVE)

Ce samedi 26 mars, Miss Belgique 2022 sera coronnée parmi 30 finalisti non 12 francofoni. L’elezione a lieu au Théâtre Plopsa de La Panne et, pour la 1ère fois, vous pouvez la suivre en direct vidéo ed en exclusivité sur Sudinfo!

1. Letitia Saelens, 25 anni, de Deinze

Responsabile dell’ufficio, Letitia est passionnée par la danse depuis qu’elle a 3 ans, elle est égallement cheerleader.

2.Shana Leloup, 23 anni, di Liegi

Etudiante en première année de communication, cette candidate d’origine réunionnaise et chinoise a vécu en France jusqu’à ses 11 ans.

3.Beau Byttebier, 21 anni, de Wielsbeke

Vendeuse et prof de danse discoteca. Elle a fait de la compétition en danse. Enfant deparents divorcés, elle n’a plus de contact avec son papa.

4. Sofia El Banouti, 18 anni, de Gestire

Etudiante en première année d’architecture, cette candidate d’origine marocaine parle couramment l’arabe et l’anglais. Elle a fait de la danse classic pendant 12 ans et de la diction/déclamation depuis l’âge de 8 ans.

5. Shania Verbeurgt, 19 anni, de Brakel

Étudiante en deuxième année de linguistique. Cette candidate d’origine filippine a déjà travaillé comme mannequin aux États-Unis.

6. Galeïa Crémer, 20 ans, de Marche-en-Famenne

Diplômée en coiffure, elle a des origines françaises et hollandaises. Elle est l’arrière-arrière-nièce de l’écrivain Adolphe Lambillotte.

7. Jolien Werks, 23 anni, de Kermt

Cette étudiante en puériculture a participé en Flandre au casting pour créer le nouveau groupe musical K3.

8. Wendy Fimiani, 23 anni, de Gozée

Cette candidate est diplômée d’un bachelor en relations publiques. « Etre Miss Belgique n’est pas un rêve d’enfant mais un but depuis mon adolescenza », explique-t-elle.

9. Jana Janssens, 21 anni, d’Erpe-Mère.

Dans la vie, cette candidate est esthéticienne. « Mon ami Dries Caignau était la seule génération de l’équipe de jeunes Diables Rouges avoir remporté il bronzo au Championnat d’Europe. Parce que je le soutiens dans sa carrière, il me soutient dans mon aventure Miss Belgique ».

10.Arlette Todut, 18 anni, de Beersel

Cette étudiante en première année ingénieur de gestion a des origines équatoriennes par sa maman et roumaines par son papa. Elle est classée parmi les candidate flamandes car elle réside dans il Brabant flamand mais elle a vécu toute sa vie à Bruxelles.

11. Juwell Feytons, 21 anni, di Diepenbeek

Account manager pour une enterprise qui vend des produits aux salons de coiffure. Elle a trois frères dont un qui a participé à la version flamande de l’Ile de la Tentation. Sa maman a été finaliste du concours Miss Globe.

12. Laurine Boidequin, 22 anni, de Walcourt

Etudiante en deuxième année de biologie médicale. Elle est cycliste de haut niveau avec uno statut d’espoir. Elle a déjà été 3 fois vice-championne de Belgique et 4 fois championne de Wallonie.

13. Thira Moelants, 22 anni, de Kessello

Etudiante en première année de marketing & communication manager. Elle doit son prénom à la capitale de Santorin qui s’appelle Fira. En grec, le « F » se prononce « Th », d’où le prénom Thira.

14. Sabrina Bouri, 24 anni, de Bois d’Haine

Secrétaire juridique, son papa a été champion d’Europe de boxe americane et champion de Hongrie de boxe anglaise.

15. Alana Hanegreefs, 22 anni, de Zuienkerke

Esthéticienne diplomée. Sa maman est artiste et son papa galériste, à Knokke. Ils ont meme eu une galerie à New York et à Pekin.

16. Luna Franceschini, 21 anni, de Braine-l’Alleud

Etudiante en première année de droit, elle espère un jour être avocate. Elle aime voyager et rêve de faire le tour du monde.

17. Silvana Spyros, 25 anni, di Maasmechelen

Rappresentante logistica e distribuzione, Silvana a des origines grecques et italiennes. Elle a d’ailleurs fait un program Erasmus en Italie de 6 mois pour apprendre la langue.

18. Chayenne van Aarle, 22 anni, d’Anvers

Hôtesse de l’air, son papa est parti de rien jusqu’à devenir châtelain. Il a même eu un immenso parc où il sauvait des animaux venant des cirques (lamas, kangourous…)

19. Alien Cuvalo, 20 anni, di Saint-Trond

Etudiante en deuxième année institutrice primaire, elle est passionnée de vitesse et de rallye.

20. Chiara Catanzaro, 19 ans, d’Anvers

Etudiante en deuxième année business et langues, Chiara danse depuis qu’elle a 3 ans. Elle a déjà dansé dans des clips et dans « Belgium’ Got Talent ».

21. Gaëlle Sauvillers, 23 anni, d’Ichtegem

Entraineur de chevaux de course, elle est aussi jockey et a déjà beaucoup voyage en compagnie du meilleur driver du monde, Jos Verbeeck.

22. Océane Léonard, 22 anni, de Forest

Employée, elle ne voit plus son papa depuis qu’elle a 18 ans, ce qui fait qu’elle ne voit plus non plus son petit frère et ça l’affecte beaucoup.

23. Nysa Boogaerts, 18 anni, de Linden

Etudiante en première année de kinésithérapie. Depuis 7 ans, elle fait de la gymnastique in competizione. Elle fait aussi partie d’une équipe de spettacolo.

24. Elle Leclercq, 24 anni, de Lokeren

C’est depuis l’âge de 9 ans qu’elle sait qu’elle veut devenir agent immobilier pour accompagner les gens dans une des étapes les plus importantis de leur vie. Un rêve qu’elle a realisé

25. Maïté Lescroart, 18 anni, de Bruges

Etudiante en soins pour personnes porteuses d’un handicap, elle a connu une grosse dépression dont elle est sortie.

26. Cindy Lebrun, 22 anni, d’Uccle

Etudiante en marketing, Cindy a des origines congolaises et espagnoles. Elle aussi vécu 4 ans in Francia.

27. Helena De Gendt, 20 anni, de Bonheiden

Coiffeuse, elle a joué au hockey e participe a Miss Belgique en mémoire de ses deux grands-mères décédées.

28. Juliette Franssen, 22 anni, de Wanze

Etudiante en cinquième année de traduction, elle a remporté en 2015 il titolo de championne de la province de Liège de la catégorie Junior Dames en tir sportif.

29. Lotte Versavel, 25 ans, d’Assent

Employée, elle est la fille di Bruno Versavel, un antico Diable rouge et joueur d’Anderlecht.

30. Penelope Vandooren, 18 anni, de Waterloo

Étudiante en première année de langues anciennes. « J’adore le théâtre, j’en fais depuis 8 ans. J’ai d’ailleurs e il plaisir de tourner per più pubblicità. J’aime cette ambiance de tournage », confie-t-elle.