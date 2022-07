Sugli smartphone, l’app Wear OS non sarà compatibile con Wear OS 3

Fossil dovrà sviluppare un’app completamente nuova dedicata ai suoi orologi connessi per consentirne la configurazione da smartphone.

Lo sospettavamo sin dal rilascio Galaxy Watch 4 e altri Guarda 4 classiciQuesto è ciò che ora è stato confermato da Fossil: Indossa OS 3 Consentirà ai produttori di orologi connessi di integrare le loro app complementari sugli smartphone.

Come monitorato dal sito Circuito GSMsul subreddit dello smartwatch Fossil, il Brand Manager ha realizzato a Aggiornamento sulle nuove funzionalità previste Dal produttore per aggiornare i suoi orologi a Wear OS 3. In particolare, descrive in dettaglio la nuova interfaccia degli orologi collegati stessi, ma anche cosa accadrà all’app per smartphone che consente di collegare l’orologio al telefono:

Stiamo preparando la nostra app per supportare gli orologi Wear OS che verranno aggiornati a Wear OS 3 quest’anno […]. Lavoriamo a stretto contatto con i designer di Google per offrire insieme la migliore esperienza possibile a tutti gli utenti.

Finora, per configurare un orologio in Wear OS da uno smartphone, gli utenti dovevano solo utilizzare l’app Wear OS sul proprio smartphone. Un’unica app, comune a tutti gli orologi, consente il controllo diretto di tutti gli orologi Wear OS collegati già configurati dall’utente. Tuttavia, le cose sono cambiate con Wear OS 3.

Fossil, Samsung e Google sono sulla stessa barca

Sembra che il nuovo sistema operativo di Google per gli orologi connessi ora richieda ai produttori di sviluppare un’app per i loro orologi connessi. Per quanto riguarda Samsung, Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic non sono passati tramite Wear OS, ma tramite l’app Galaxy Wearables del produttore. Sembra che lo stesso sarà quindi il caso orologio intelligente fossile che deve quindi sviluppare la propria app da zero, avendo fatto affidamento per anni sull’app Wear OS. Infine, sembra che anche Google abbia preso il sopravvento per lo sviluppo La sua app è per Pixel Watch. All’inizio di giugno abbiamo scoperto, in Google Play Services, che a App Google Pixel Watch.

Dovremmo saperne di più sugli altri orologi Wear OS 3 previsti sul mercato. la Montagna Nera Ha già annunciato l’imminente commercializzazione del suo futuro orologio connesso. TicWatch e Fossil hanno annunciato l’aggiornamento di quest’anno per alcuni dei loro orologi attuali. Infine, ci aspettiamo le versioni Pixel Watch di Google e Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro di Samsung nei prossimi mesi.

