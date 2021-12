Suggeriscono che la gente di Liegi chieda aiuto a… Abbas Bayat!

In una dichiarazione pubblicata sui social media martedì, i sostenitori di Charleroi hanno proposto un’idea eccentrica per salvare lo Standard de Liege dalla crisi: chiedere aiuto ad Abbas Bayat!

Nonostante fosse finita da più di una settimana (senza nemmeno finire davvero), dello shock vallone non si è mai parlato. Ma questa volta non sono gli eventi ad essere al centro delle discussioni. Si tratta piuttosto di un’iniziativa eccentrica da parte dei tifosi dello Sporting Charleroi che, sempre felicissimi della prima vittoria allo Sclessin in tredici anni, hanno deciso di immaginarsi salvati dal numero 16.







In un comunicato pubblicato sui social network, Storm Ultras 2001 ha annunciato di aver trovato una soluzione per far uscire il benchmark dalla crisi in cui è sprofondato. Hanno spiegato di aver inviato un’e-mail ad Abbas Bayat, travestendosi da membro della famiglia Roche, e chiedendogli di investire nel Club Liege per salvarlo.

E mentre è difficile da credere, il gruppo di fan afferma di aver ricevuto una risposta dal suo ex capo. La “risposta” che hanno mostrato con orgoglio nel loro comunicato stampa, in cui l’imprenditore offrirà i suoi servizi a Les Rouches. Abbas Bayat consigliava in particolare ai tifosi del Liegi di acquistare quote del club, per avere potere decisionale.