su PC, vous pouvez enfin installer les jeux dans le dossier de votre choix

Xbox si trova alla pagina: i giochi del Microsoft Store e del PC Game Pass possono essere installati sulla posizione della scelta del gioco. Une nouvelle qui va faire plaisir aux adeptes de modding…

L’applicazione Xbox sur Windows, indispensabile profiter du Xbox Game Pass (appel Pass gioco per PC), voit l’arrivée de nouvelles fonctionnalités qui vont grandement facilitater la vie des joueurs.

Xbox l’avrà annunciato in novembre più tardi, c’est maintenant ha scelto faite : l’application autorise dorénavant l’installation des jeux dans n’importe quel dossier. Le nuove funzionalità sono disponibili per gli addetti ai lavori di Windows: sono disponibili in tutti i casi.

En dehors du fait qu’il est toujours plus agréable de pouvoir choisir l’placement d’installation de ses jeux, qui dépassent maintenant régulièrement les 70 Go, cette nouvelle option est surtout une excellente nouvelle pour des mod l’intégé.

Du modding en vue pour l’app Xbox

L’un des gros avantages de jouer sur PC (entre autres) plutôt que sur console è la possibilità di modificare il gioco per l’ajout de mods. Ces derniers peuvent grandement améliorer le rendu graphique d’un jeu, mais égallement corriger somes défauts et ajouter des fonctionnalités manquantes. Certi mods sont même de véritables DLC, et d’autres, à l’image d’Enderal versare Skyrimmodifica dell’integrazione dell’esperienza.

Oppure, le plus souvent, pour installer ces modifications, il faut toucher à Certains fichiers du jeu, et donc y avoir accès. Le finestre sono disponibili già dall’inizio timidezza con le mod ausiliarie di Xbox Game Pass il ya près de deux ans, mais à l’époque, il n’était pas encore possible d’accéder aux fichiers.

Semplicemente, l’applicazione Xbox installa il file scaricato da un dossier WindowsApps dédié. L’était ensuite impossibili de déplacer les fichiers ou de les modifier. À presente, lors de l’installation d’un nouveau jeu, l’application laisse la possibilité de choisir le dossier d’installation, come c’est le cas dans n’importe quel launcher ou boutique de jeu.

L’utilizatore può sostituire i file di un jeu senza avoir à le re-télécharger: vous n’aurez ainsi pas besoin de réinstaller vos jeux existants profit pourer de ces nouvelles options. Il suffit de faire un clic droit sur le jeu de votre choix pour pouvoir gérer les fichiers.

Xbox continua donc d’améliorer l’interface de son application, vitrine du Xbox Game Pass qui rencontre un successo.

