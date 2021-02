Domani dalle 10.30 presso l’area mercatale

Cava de’ Tirreni. Oggi a scuola, domani in piazza. Gli studenti del Collettivo Studentesco Cavese chiamano a raccolta gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e la cittadinanza per domani mattina alle 10.30/11.00 presso l’area mercatale, distanziati e muniti di mascherina.

“Non vogliamo essere più costretti a scegliere tra il diritto alla salute e il diritto all’istruzione, – scrivono nella nota diffusa – non dopo un anno in cui siamo stati obbligati a farlo”.

“Siamo sulla bocca di tutti quando c’è da trovare un capro espiatorio per la diffusione del virus, ma quando si tratta di scuola e di istruzione veniamo messi all’angolo, non interpellati, come se non avessimo voce in capitolo”.

“Negli ultimi giorni siamo stati bombardati da notizie, informazioni, raccomandazioni e abbiamo dovuto adattarci a continui cambi di orari, sia per quanto riguarda quelli delle materie che quelli di entrata e di uscita”.

“Non è possibile che dopo tanti mesi non sia stato fatto nulla per l’istruzione. – fanno sapere dal Collettivo Studentesco – Con l’inizio della pandemia la gente ha cominciato a rendersi conto che ciò per cui gli studenti si battono da 20 anni a questa parte non era solo nella loro testa. La fragile struttura scolastica italiana è sorta a galla e le istituzioni non sanno come rimediare agli infiniti tagli e riforme che hanno smantellato la scuola pubblica. Abbiamo deciso di organizzare questo incontro perché sono mesi che non abbiamo modo di fare un’assemblea d’istituto come eravamo soliti fare, abbiamo perso quel momento di collettività che tanto adoravamo e di cui la comunità studentesca ha bisogno per confrontarsi. Il nostro intento è quello di parlare con gli studenti e con le studentesse di Cava e di gettare le fondamenta per una protesta che non sia più individuale, ma che unisca più voci e abbia più risonanza”.