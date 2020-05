Studenti e DAD, cosa ne pensi? Raccontaci la tua storia

Didattica a distanza, la parola agli studenti qui su #LARED. Il racconto di Giulia

La scuola vissuta online, così come i rapporti con i compagni di classe e i docenti. Dura prova per gli studenti, ma sembra affrontata con successo. Sicuramente non è mancata la grinta, come ci racconta Giulia Falcone, studentessa della 4 A, indirizzo Linguistico del Liceo “De Filippis – Galdi” di Cava de’ Tirreni.

