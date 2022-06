Studente italiano muore a Saint-Ouen: autista di 22 anni denunciato e trattenuto

La sera del 7 giugno, verso le 22, non si è fermato Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) dopo che un pedone si è scontrato violentemente con Albert Dalhenne nel centro della città. Lasciando la vittima: Luigi, uno studente italiano di 24 anni, è morto per le ferite riportate alcuni minuti dopo dopo essere stato portato in ospedale in completa emergenza. Circa una settimana dopo, alla fine della mattinata del 13 giugno, il 22enne si è presentato alla locale stazione di polizia e si è dichiarato colpevole.