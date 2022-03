Stromae revient sur les condition de tournage de son clip «Fils de joie» (video)

Auprès de Konbini, Stromae est revenu sur le déroulement de son dernier clip, tourné à Bruxelles.

AFP







Par la reazione

Pubblico il 13/03/2022 alle 16:41 Tempi di lezione: 2 min



Le 7 mars dernier, Stromae a dévoilé son dernier clip, celui de « Fils de joie », titolo qui fait partie de son album « Multitude ». Un video tournée en janvier dernier au Cinquantenaire a Bruxelles, avec un fameux budget. Auprès de Konbini, notre compatriote est revenu sur cette « grosse, grosse production » comme il la décrit.







« C’est ma femme qui est venue avec l’idée de faire cet hommage national à cette prostituée disparue », explique d’abord le Maestro, dont les équipes ont fait appel à plusieurs chorégraphes et à 500 figurants. Le choix du Cinquantenaire n’a pas été évident, car initialement, Stromae et son entourage avaient pensé à des lieux plus exotiques : « Au début, on se disait qu’on allait peut-être aller en Afrique du Sud ou ou Mex». Mais cela s’avérait trop compliqué, dont ils ont opté pour Bruxelles, avec une postproduction intense. « Tutto cambiato in After Effect. On ne sait même plus où on est car on a même modifié l’architecture de cette espèce d’arche », explique le Belge dans la vidéo de Konbini, avant de lâcher sans détours : « C’est plus le clip quile a été cher de toute ma carrière. Je n’ai jamais fait ça».







Stromae ne s’est cependant pas exprimé sur la piccola polemica lancée par une danseuse et une figurante après le tournage de «Fils de joie». Elles ont dénoncé auprès de la RTBF des condition de tournage «extrêmement difficilis», notamment à cause du froid. La danseuse interviewée, elle, rimpianto les condition de travail dévoilées en dernière minute et le fait qu’elle n’avait reçu qu’un défraiement et non une vraie rémunération, come initialement prévu.