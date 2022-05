Strategia di poker Spin & Go

In questo materiale parleremo della strategia di base nei tornei a premi della lotteria e discuteremo le caratteristiche tattiche di questa disciplina con diversi stack.

Da quando Spin & Go o semplicemente “Spins” sono apparsi su 20Bet, molti giocatori sono riusciti a vincere un jackpot che ha cambiato le loro vite.

L’aspetto del moltiplicatore massimo sul tavolo dipende dalla fortuna, ma lavorare nel gioco e padroneggiare la strategia del formato ti aiuterà a ottenere un buon guadagno anche senza il moltiplicatore massimo.

Cosa sono i tornei Spin and Go?

Il formato dei tornei Spin & Go è simile ai normali Sit & Go, ma i “giri” sono molto più attraenti per il pubblico a causa del montepremi in continua evoluzione.

Caratteristiche del torneo Sit and Go della lotteria:

Solitamente 3 giocatori prendono parte al gioco.

I giocatori iniziano con 25 big blind.

Il vincitore del concorso riceverà l’intero montepremi.

I secondi e terzi classificati vengono pagati solo quando il moltiplicatore del torneo è alto (x100, x200, x3.000, x10.000), ma le loro vincite sono sempre significativamente inferiori a quelle del vincitore.

Il montepremi viene visualizzato prima dell’inizio del gioco. È vietata la collusione tra giocatori.

Il moltiplicatore più comune in tutte le versioni di questo formato è x2 (il vincitore riceve il doppio della quota di iscrizione).

Ci sono alcune differenze nella struttura della crescita dei ciechi, nei moltiplicatori e nel formato in ogni stanza che offre un formato di torneo della lotteria.

5 consigli per Spin & Go

Non aprire con 3 rilanci ciechi

Alzare 2 bui è sufficiente per lanciare il tuo avversario.

Come te, il tuo avversario ha uno stack molto piccolo e la tua decisione non dipende dal rilancio di 3 o 2 bui.

Se non c’è differenza, perché pagare di più?

Se rubi dallo small blind al big blind, puoi rilanciare di 2,5 BB per aumentare leggermente la tua fold equity.

Evita i giocatori stretti frequenti

Ci sono ancora molti giocatori in questi tornei che giocano molto tight e aumentano solo la parte superiore della loro offerta.

Vale la pena aprire la tua mano quasi al 100% contro di essa e chiudere semplicemente le persiane.

Ma ricorda, se stanno mostrando aggressività, devi nascondere tutto ciò che non rientra nel 15% più alto dell’intervallo. Tali tattiche ti aiuteranno a evitare di pagare per le tue mani forti.

Fai pratica con i giochi push-fold

Se ci sono 8-9 big blind rimasti nello stack, non puoi usare tattiche di rilancio/lancio e sicuramente non puoi giocare in una mano post-flop. L’unica opzione possibile è Spingi o Piega. Ci sono molti programmi su Internet che ti aiuteranno a imparare la giusta strategia di piegatura.

Una coppia alta (anche senza calcio) va sempre bene

Inoltre, una coppia media con un buon calcio è una mano piuttosto forte in Spin & Go, quindi ecco che arriva la tattica della palla piccola descritta sopra.

La maggior parte delle volte, dovresti usare una tattica di check/call a mano media per intercettare i buff del tuo avversario.

Segni come AT 3 o K 9 4 si adattano perfettamente. Il tuo avversario di solito non ha mani più forti della tua coppia media a questi tavoli.

Gioca in modo aggressivo in parità

Quando il flop è del 30% o più (flush draw, flush draw e gutshot, draw) devi giocare il più aggressivamente possibile e mettere tutte le tue chips in un piatto il più velocemente possibile.

Questa tattica ti aiuterà a massimizzare il tuo bankroll ed è la chiave per un gioco Spin & Go di successo.

