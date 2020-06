Storie di volontariato, le attività dell’Arciragazzi Gatto con gli Stivali

Arte, giochi e pillole di curiosità dedicate a bambini e ragazzi per l’associazione Arciragazzi Gatto con gli stivali di Salerno. Tutto a distanza.

A raccontarci le attività la volontaria di servizio civile, Federica Crispo.

Ciao, Federica, allora quando ha iniziato a svolgere il servizio civile?

Ho iniziato a gennaio 2020 all’Arciragazzi Gatto con gli stivali. Ci siamo poi fermati nel periodo della quarantena per riprendere le attività qualche mese dopo.

Quali attività svolgi nell’associazione?

Sono volontaria di servizio civile e mi occupavo insieme ad altri ragazzi di gestire le attività creative del centro, destinate ai minori del Quartiere Europa. In modo particolare li abbiamo seguiti nelle attività di studio pomeridiano.

Ed ora?

Non vediamo i ragazzi da marzo, con l’arrivo della quarantena abbiamo smesso le attività in sede; ma abbiamo continuato con la didattica a distanza, oltre a creare dei video dedicati ad approfondire materie scientifiche o artistiche in modo allegro e divertente.

Ogni giorno postiamo sulla nostra pagina facebook un video dove proviamo a rispondere alle loro curiosità e allo stesso tempo cerchiamo di approfondire alcuni argomenti.

Video creati?

Sono diversi, uno al giorno. Abbiamo realizzato un video sul poeta Giuseppe Ungaretti come sull’artista Antonio Ligabue. Diamo spazio anche alle giornate internazionali o alle tante domande che i ragazzi ci fanno. Vogliamo portate avanti le nostre attività ricreative anche a distanza.

Altre attività?

Sempre aperto il nostro servizio #Studioenonsolo, attività di sostegno allo studio in modalità remota.

Com’è l’esperienza del servizio civile?

Gigantesca mi viene da dire. Faccio parte di una bella squadra e di questo sono molto contenta.All’inizio lavoravamo a fianco dei bambini, ora abbiamo dovuto rivedere le nostre iniziative, siamo impegnati molto a distanza, un’esperienza del tutto nuova.

L’intervista è tratta dalle storie di volontariato promosse da Sodalis Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno.