Storie di volontariato – l’impegno dell’associazione Ail Salerno

Raccolta fondi in rete con altre organizzazioni della provincia e consegna uova negli ospedali per l’Ail Salerno per l’emergenza coronavirus.

A presentare le attività messe in campo dall’associazione, in questa fase di emergenza, il presidente Gioacchino Tulimieri.

Presidente quali attività avete organizzato in questo periodo?

Abbiamo aderito alla raccolta fondi organizzata dall’associazione Angela Serra per l’acquisto di uno strumento in grado di eseguire rx al torace a pazienti allettati. Un dispositivo utile a combattere la malattia. Come associazione abbiamo raccolto 5000 mila euro.

E’ stato un lavoro di rete, al quale hanno preso parte altre organizzazioni e realtà locali. Un bel lavoro di squadra.

A chi avete donato questo strumento?

Lo strumento è stato donato il 17 aprile scorso al plesso “Giovanni Da Procida” dell’A.O.U. di Salerno, dedicato ai malati affetti da coronavirus. Ovviamente non ho presenziato, vista la mia età, ho deciso di stare a casa e impegnarmi da qui.

Quest’anno la vostra associazione non è potuta scendere in piazza per l’evento annuale dedicato alle Uova dell’Ail.

No, purtroppo quest’anno non abbiamo realizzato questa importante manifestazione di sensibilizzazione e di incontro con i cittadini, ma abbiamo comunque deciso di esserci. Abbiamo donato 1500 uova al personale sanitario degli ospedali di Salerno, Scafati, Pagani, Eboli, Vallo della Lucania e Polla. Altre sono state donate nei reparti di ematologia e oncologia dove l’associazione è presente quotidianamente.

Ed ora?

Il nostro impegno come Ail Salerno rimane costante per quei reparti dove operiamo. Vogliamo continuare a tenere alta l’eccellenza di queste realtà, eccellenza per chi vi lavora e per chi viene curato.

L’intervista è tratta dalle storie di volontariato promosse da Sodalis Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno.