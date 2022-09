Stock questa settimana? monitoraggio in tempo reale giornaliero

Rimani aggiornato sull’evoluzione delle scorte di PS5 consultando il nostro follow-up del processo di rifornimento giornaliero e sfrutta tutte le informazioni necessarie per acquistare una console veloce ed efficiente.

indice

[Mis à jour le 26 septembre 2022 à 09h51] Con l’arrivo di grandi licenze come Call of Duty: Modern Warfare 2 e FIFA 23, PlayStation 5 Non è mai stato così attraente. La nuova console principale secondo Sony offre prestazioni superiori per questi giochi multigenerazionali, con risoluzioni fino a 4K e frame rate fino a 120Hz. Condizioni ottimali per giocare nel proprio salotto, ad un prezzo che, seppur recentemente aumentato di poco più del 10%, resta altrettanto valido per raggiungere il primato. Fatta eccezione per la PS5, è stata una rarità in questi giorni, apparendo brevemente sui siti Web dei rivenditori. Lo troviamo per te proprio qui sotto, e ti facciamo anche approfittare delle migliori offerte di console usate.

Abbiamo un tracker di azioni PS5 per lunedì 26 settembre LIVE

09:51: PlayStation 5 disponibile ad un prezzo elevato Rakuten (vedi sotto)

Oggi la PS5 è di nuovo disponibile su CDiscount, dopo diverse settimane di assenza. La console è disponibile in bundle che includono console e giochi, con un prezzo da circa € 700 a € 900. Buone notizie per gli acquirenti e un buon segno con l’avvicinarsi dei grandi rilasci di quest’anno. In effetti, Sony ha un enorme interesse a fornire console per le prossime settimane, data la popolarità dei giochi che usciranno in questo periodo. Nel frattempo bisogna essere pazienti e monitorare da vicino l’andamento delle azioni giornaliere per cercare di guadagnare una console.

In mattinata abbiamo trovato la console per la prima volta in poche settimane in Micromania, in due pacchetti che offrono la console standard, due controller e due giochi, che vanno da Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Spiderman Miles Morales. Offerte interessanti per iniziare a costruire un’impressionante libreria di giochi, con queste triple esclusive di Sony che offrono esperienze radicalmente diverse. I prezzi per entrambi i pacchetti vanno da 720 a 760 euro e sembrano rimanere disponibili per diverse decine di minuti.

Le ultime informazioni sulle offerte mattutine con Amazon e, più specificamente, con Amazon UK. Il sito del colosso dell’e-commerce britannico propone stamattina bundle PS5 Horizon Forbidden West ad un prezzo equivalente a 636,26 euro al netto delle spese di trasferimento e spedizione. Nuova console in Francia (generalmente intorno ai 900-1000 euro). Attenzione, questi pacchetti potrebbero partire al mattino, Amazon è aperto a tutti gli acquirenti europei.

Ottenere una nuova Playstation 5 a prezzi di fabbrica richiede molta pazienza e un monitoraggio impeccabile del rifornimento giornaliero presso diversi rivenditori. Se la console è di nuovo disponibile, dovrebbe essere acquistata al più presto, poiché deve affrontare una forte concorrenza e una forte domanda. Se questo rifornimento ti appesantisce, hai sempre la possibilità di cercare una console usata o di rivenderla. Il suo prezzo ne risentirà inevitabilmente, in quanto i venditori comprendono il valore della console, ma a volte ci sono offerte molto interessanti, come quelle citate sopra. Ricordiamo che il prezzo base della PS5 è di 549 euro per la versione standard e di 449 euro per la versione digitale.

L’acquisto di una Playstation 5 è quasi diventato una specialità in sé. Il mercato dell’hardware da gioco domestico è molto cambiato dallo scoppio della pandemia di coronavirus, a causa delle numerose carenze che ne hanno fortemente condizionato la produzione. Da novembre 2020, data di uscita di PS5 e Xbox Series X, i netizen hanno iniziato a fare acquisti di console rare a prezzi d’oro. Il rifornimento di nuove console è raro e molto richiesto, da qui la necessità di intervenire immediatamente in caso di rifornimento. Per aiutarti nella tua missione PS5, abbiamo preparato i primi dieci suggerimenti per un acquisto rapido e di successo.

Ma non è tutto, la console è entrata anche in una nuova fase della sua esistenza in cui Sony svilupperà un modello completamente nuovo. Questo modulo avrà la privacy di avere un file Unità completamente rimovibile, creando un ibrido tra la Standard Edition e la Digital Edition. Ovviamente questa versione di PS5 non dovrebbe apparire sul mercato per alcuni mesi e immaginiamo che il suo prezzo sarà superiore a quello della PS5 standard, vista la varietà del suo nuovo modello.

Se l’estate manca di cattive notizie, eccone un’altra che dispiacerà molto ai giocatori di videogiochi. Sony ha deciso di aumentare il prezzo di vendita della Playstation 5 di poco più del 10% in alcune regioni del mondo. La console vede infatti il ​​prezzo della sua versione standard variare da 499 a 549 euro e della sua versione digitale da 399 a 449 euro. Un aumento giustificato da Jim Ryan in un articolo Blog PlayStation (Jim Ryan è CEO di Sony Interactive Entertainment) a causa del clima di inflazione globale.

Questo aumento ha effetto immediato nelle regioni colpite, vale a dire Regno Unito, Europa, Australia, Messico, Canada, Cina e Giappone. Solo di scorta, Stati Uniti. Nel post sul blog che annunciava l’aumento dei prezzi, Sony ha dichiarato:L’ambiente economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo sentono. Possiamo vedere alti tassi di inflazione e curve monetarie ostili, che influiscono sulla vita dei consumatori e creano enormi pressioni su molti settori. Sulla base di queste condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita di Playstation 5 in alcuni mercati in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico, America Latina e Canada.. Jim Ryan, PDG di Sony Interactive Entertainment

Side game giocatori, la pillola è difficile da ingoiare, l’aumento del 10% resta costante, nonostante le giustificazioni di Sony. L’azienda giapponese afferma di seguire l’evoluzione del mercato, con una forte inflazione dalla pandemia di coronavirus e dall’inizio della guerra in Ucraina. L’azienda sostiene di mettere al primo posto gli interessi dei consumatori e sta cercando di mantenere il proprio margine nella produzione di PlayStation 5, che è senza dubbio più costosa visto l’aumento dei prezzi delle varie materie prime.

La quantità di console disponibili sul mercato è anche l’argomento dell’ultimo paragrafo del post sul blog di Jim Ryan, in cui si afferma “Sebbene questo aumento dei prezzi sia una necessità dato il clima economico globale e il suo impatto su SIE, il nostro obiettivo principale rimane quello di migliorare la disponibilità di PS5 in tutto il mondo, in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa godersi tutto. sarà presentato in futuro.Va notato che il 2022 ha visto la migliore offerta sul mercato francese, mentre gli esperti contano su un ritorno alla normalità entro il 2024.

D’altra parte, c’è qualcuno che è più propenso a sorridere dopo questo annuncio. E sì, è la serie Xbox. Il concorrente ufficiale di Playstation 5 mantiene per ora il suo prezzo di vendita originale, il che gli conferisce un chiaro vantaggio rispetto alla console giapponese. Quindi Xbox Series S si trova sempre a un prezzo di 300 euro mentre la sorella maggiore Xbox Series X mantiene il suo prezzo di vendita di 500 euro. Una differenza di prezzo potrebbe far girare il cuore di alcuni acquirenti a favore della console americana. Tuttavia, non è escluso che Microsoft annuncerà un tale aumento nei prossimi mesi.

Dal suo lancio nel novembre 2020, Playstation 5 è definitivamente esaurita. Questa situazione è in gran parte dovuta alla pandemia di coronavirus e all’impatto dei protocolli sanitari sulla produzione di chip. Infatti, nel sud-est asiatico, la regione leader nella produzione di metalli semiconduttori, il virus Corona ha colpito duramente molte industrie, costringendole a rallentarne la produzione. Da allora, è stato difficile per il commercio internazionale riprendere il ritmo normale e per Sony è stato difficile mantenere la produzione di PS5 al culmine della forte domanda.

Se stavi aspettando una stima per il ritorno alla normalità del mercato delle console domestiche, tieni presente che le previsioni variano da semestre a semestre. L’ultimo ci arriva da Pat Gelsinger, CEO di Intel, che ha stimato in Intervista alla CNBC Che un ritorno alla normalità possa avvenire nel 2024. Una previsione abbastanza giusta per i professionisti del settore, che rimangono alquanto pessimisti sulla fine del 2022 e l’inizio del 2024.

La PS5 scarseggia ancora e, sebbene questo articolo non sia infallibile, mira comunque a darti le armi per provare ad acquistare la console da Sony il prima possibile e senza intoppi.