Sto ancora cercando di dirigerla.

Quasi 4 anni fa, Steve Thompson ha vinto quasi 120 milioni di euro in Euromillions. La somma ha reso il costrutto di 45 anni più ricco del calciatore Harry Kane o della cantante Cheryl Cole, secondo il nostro collega Sun.

Poi l’uomo ha promesso di aiutare la sua famiglia, i suoi amici e la comunità locale. All’epoca disse: “Vivo in un piccolo villaggio, è un bellissimo villaggio e non voglio lasciarlo, quindi farò tutto il possibile per la comunità”.